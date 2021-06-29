倒垃圾就傳染！超強Delta變種病毒襲台 中央準備好了嗎？

台灣疫情嚴峻，民眾黨立委蔡壁如重返醫護崗位，並經常在臉書分享醫療第一線的所見所聞，也轉述在疫情下，民眾的各種無奈與擔憂，有人為了工作、家庭多次前往篩檢，更有人在篩檢出陽性後當場落淚。

蔡壁如昨（28）日在臉書分享，一名50出頭歲的先生，一早前來篩檢，這已經是他第三次到篩檢站篩檢了，並一臉憂愁的說，老闆要求他一定要提出核酸檢測（PCR）陰性證明，才可以讓他回去上班，因為他是確診者，已經在防疫旅館住過二個星期。

根據指揮中心規定，Ct值必須在29以下，才能免費入住防疫旅館，蔡壁如指出，那位先生前兩次篩檢的Ct值分別為29.1、30，並自費入住防疫旅館，公司老闆也不放心讓他回去工作，所以第三次篩檢結果對他來說非常重要，他無奈萬分的說，如果PCR的Ct值是30，他還是不敢回家自我健康管理，還是要自費入住防疫旅館，而他已經一個多月沒有收入了。

台灣疫情嚴峻，曾任台大醫院護理師的民眾黨立委蔡壁如重回第一線幫忙。（圖／摘自蔡壁如臉書）

因為擔心篩檢結果出來是陽性，導致收入銳減或頓失生計的民眾，蔡壁如描述，他們臉上寫著滿滿的無奈和失落，甚至當場落淚；而這次的新冠肺炎疫情，不斷冒出的變種病毒株，讓科學家、免疫學家、醫生、護理師忙翻天，更是國人從來不曾經歷過的疫情，所以醫療第一線只能不斷就SOP進行滾動式修正。

蔡壁如也提到，Delta病毒來勢洶洶，任何人都輕忽不得，尤其Delta被稱魔王，全球警戒，但台灣疫苗不夠、醫療量能吃緊、確診死亡率全球第一等。她質疑，基因定序檢測的樣本，是每一例都做？還是抽樣做？還是高度懷疑個案時再做？CDC有沒有SOP？

蔡壁如認為，印度變種病毒株（Delta病毒）不會憑空而降，一定是邊境防守出了問題，因此再次呼籲政府，採取更為強硬的邊境防守，切勿讓好不容易建立起的醫療防線再出破口。