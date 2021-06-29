台中市30日將在全市44處快打站為75歲長者接種AZ疫苗，29日開放民眾上網登錄預約，未料瞬間湧入「破萬人」，市府也緊急通知民眾本案採「電腦隨機亂數排序」後公告順序，並非先搶先贏，只要在下午13：00前完成線上申請即可，大家機率都一樣。

台灣疫情持續維持三級警戒，由於疫苗數仍不夠，目前只開放一到六類及75歲以上長者接種，中央也開放18歲以上民眾預級接種疫苗殘劑，台中市政府因應30日將再開44處快打站，成立「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」，讓民眾提早一日預約，沒想到9點一到，就１瞬間湧入龐大流量，同時間操作申請頁面「破萬人」，造成系統超載。

市府也緊急公告：目前市府網站、防疫專區及「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」瞬間湧入龐大流量、系統超載，提醒民眾09：00-13：00皆可預約，只要在下午13：00前完成線上申請即可，並且強調本案並非先搶先贏，沒有先來後到問題，是採「電腦隨機亂數排序」後公告順序，大家機率都一樣。