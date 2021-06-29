桃園市1間火鍋店26日深夜被民眾直擊，有12人在3樓露台開趴喝酒喧囂，甚至爆發口角，地上還有醉倒婦人；鄰居痛批報案後1小時後仍未見警方到場，怒罵「警察呢？桃園無法了？」警方則事後解釋，第一時間到場時發現大門深鎖，之後通知老闆到案說明，對方坦言是借場地給朋友，警方將函送衛生局裁罰每人最高30萬元。

該投訴者在臉書「桃園爆報」發文表示，在同安街與莊二街口的賣場樓上，26日深夜12點多竟有12人群聚喝酒喧嘩，當下報警後警方卻遲遲未到，質疑對方政商關係良好，導致目無王法，痛批「警察呢？桃園無法了？」留言處也有網友分享當時影片，只見一行人酒酣耳熱、大聲喧嘩，還有人疑似砸場、旁人頻勸架，也有女子疑似醉倒躺在地上。

桃園市1間火鍋店26日深夜被民眾直擊，有12人在3樓露台開趴喝酒喧囂，甚至爆發口角，地上還有醉倒婦人。（翻攝自臉書「桃園爆報」）

網友們紛紛痛批，「極樂桃園？」「桃園還有政府嗎？」「鄭大哥還在忙著民調保衛戰，沒空理這小事？」「桃園1999都像假的，警察很忙不來很正常」、「市長現在拆籃框啦，還沒拆完」、「無法無天了」、「桃園警察對於沒戴口罩非常消極，跟新北態度差很大」、「桃園疫情遲早爆發」。

桃園警方事後也在貼文留言處回應，警方9點26分接獲報案，9點34分就到場，但發現餐廳未開燈，店內也無回應、大門深鎖、無人開門。派出所同仁事後才根據民眾在臉書提供的影音，聯絡上店主周姓老闆到案說明，對方坦言出借3樓露台場地給友人使用；警方將移請桃園市衛生局，依照違反傳染病防治法裁處，每人可處6至30萬罰鍰。

此誇張的群聚事件引發網友對於市長鄭文燦的不滿，鄭文燦今日（29）日在臉書宣導市場分流機制，並強調疫情雖趨緩，但民眾還是不能鬆懈，按部就班做好每一項防疫措施，市府也會繼續以積極的態度，處理每一項管制措施，大家一起努力，期盼早日進到清零階段。