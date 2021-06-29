美國男協正式公布東京奧運夢幻隊12人大名單，將由籃網杜蘭特、拓荒者利拉德以及太陽戴文布克領軍出征。

馬刺烙率帕波維奇接掌美國夢幻隊兵符，三名助教分別是勇士科爾、皮爾斯與萊特。球衣號碼方面杜蘭特改穿7號，原先的5號改為拉文；利拉德選擇披上6號球衣前往日本。

這支夢幻隊當中只有杜蘭特（2012年和2016年）、卓雷蒙格林（2016年）和洛夫（2012年）參加過奧運，其餘9人都是首次登上奧運舞台。

巫師畢爾對於首次入選夢幻隊表達了興奮之情。「能夠進入奧運名單對我來說是一種榮耀，尤其是和聯盟最好的球員一起參加世界頂級賽事，這種特別的經歷會讓我更加謙遜並激勵我前進。」

東京奧運會美國隊被分在A組，同組的對手包括法國、伊朗和來自加拿大賽區落選賽晉級的球隊。

夢幻隊12人名單分別是4號畢爾（巫師）、5號拉文（公牛）、6號利拉德（拓荒者）、7號杜蘭特（籃網）、8號米德頓（公鹿）、9號葛蘭特（活塞）、10號塔圖（塞爾提克）、11號洛夫（騎士）、12號哈勒戴（公鹿）、13號阿迪巴約（熱火）、14號卓雷蒙格林（勇士）、15號戴文布克（太陽）。