初入股市遭到震撼教育！有一名女網友在Dcard論壇上分享投資經驗，透露自己因為玩「當沖」慘賠，導致身上背負百萬債務，生活幾乎要喘不過氣，因此上網求助還錢方法，引發網友熱議。

該名女網友以「負債一百萬怎麼辦」為題發文向網友求助，並Po出自己的帳單證實所言不假，光信貸就負債超過80萬元，連紓困貸款的10萬也賠進去，身上負債達百萬。

原Po透露自己是因為玩股票（當沖）才慘賠百萬，現在即使正常上班也不夠付，加上銀行也借不到錢，求助一個月只賺3萬多該怎麼還錢，想詢問過來人是怎麼還款的。

網友紛紛留言表示，「信貸要先處理，不行就找家人」、「跟銀行談好清償計畫吧，他們處理妳這種很有經驗了」、「請跟銀行談，妳很有誠意會分期還本金，但利息沒辦法」、「慢慢處理總會結束，日子總在過嘛」、「無論如何，至少至少信用還錢部分得先弄好」。

此外，有網友提醒，真的不能輕易接觸當沖，後果恐怕會不堪設想，「高手玩當沖絕對可以玩到財富自由，但絕對不是妳這種菜鳥」、「真的不要碰當沖啦，人性很可怕」、「不能用投機的心態玩股票，真的會很慘」、「這次學到教訓了，下次別這樣了」、「還有機會回頭，別太傻了」。