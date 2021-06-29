國民黨立委洪孟楷今天取得衛福部一份關於目前所取得疫苗其產地的資料，現在施打的疫苗沒一支是原產國原廠製造，洪孟楷質疑，明明這些疫苗都非原廠出產，民間捐贈卻耍官威說需原廠，疫苗生產認定也搞雙重標準？人命難道比不上官字兩個口嗎？

根據洪孟楷所提供資料顯示，目前透過採購、COVAX到貨的AZ疫苗產地皆是韓國，採購來的莫德納產地也是在西班牙，日本提供的AZ產地則是日本，而預計8月底到貨的COVAX配發之AZ疫苗，則是來自義大利，皆非原產國原廠出品。

洪孟楷質疑，全民期盼的民間捐贈疫苗一直被衛福部要求「原廠證明」才能進口，但原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？向衛福部要資料確認，現在台灣施打的，無論是別國捐贈或是我國購買，所有的疫苗沒有一支是原產國原廠製造，全都是別國代工廠生產，衛福部又要如何自圓其說呢？

洪孟楷表示，現在是地球村時代，代工十分常見，也可確保運輸等更加便利。不解的是，那為何民間捐贈時卻百般刁難，動不動就把「原廠」掛在嘴邊，自己做不到卻硬要捐贈必須配合，這合理嗎？

洪孟楷質疑，從要求原廠授權書到現在又過了一個多月，如果衛福部當初沒有耍這個官威，捐贈的疫苗提早進來台灣，能不能早日解封？能不能挽回已經逝去的生命？防疫是跟時間賽跑，而資料會說話，這些資料就是打臉過去衛福部的要求和行為。

洪孟楷痛批，只為了刁難特定人士的捐贈，把全國百姓的生命都成籌碼，這是防疫專業？還是政治優先？官字兩個口也解釋不清，既然如此，就請加速進口任何認證工廠生產的合格疫苗，讓全體國人早日施打吧。