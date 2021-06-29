1.台積電(2330)：蘋果iPhone新機拉貨超強，6月營收暴衝，昨夜ADR漲2.64%，今早開高在598元、持穩盤上。

2.豐興(2015)：廢鋼、鋼筋各漲300元，盤初股價續漲近5%。

3.中鋼(2002)：俄對鋼鐵、銅、鎳出口課臨時關稅至少15％，國際金屬行情看漲，三大法人昨掃貨5.38萬張，今早一度漲近3%。

4.廣穎(4973)：獲外資連4日買超，盤初股價最高漲至29.45元。

5.燁輝(2030)：昨外資反手掃貨買超17182張，今早股價跳空漲停。

6.國巨(2327)：產品結構改善、毛利率向上，市場期待股東會佳音，量增上跳5%，逼近570元。

7.凱美(2375)：電子股人氣回籠，110元具支撐且外資昨日買超438張，早盤走高4%。

8.台郡(6269)：車用PCB廠商營運好轉，出貨潮可期，多方持續仰攻，創10個月高點。

9.旭隼(6409)：開發新客戶力保今年成長動能，量能增溫，股價站上1340元，創4個月高點。

10.精星(8183)：車用市場樂觀，H2表現可期，多方續強一度突破50元，大漲8%。

11.潤弘(2597)：疫情干擾，股價低調近3個月，28日外資布局激勵多方，開盤後上漲3%突破狹盤格局。

12.億泰(1616)：國際鎳價漲，帶動早盤漲逾7%。

13.華新(1605)：原物料行情有撐，7月盤價漲，早盤漲逾3%。

14.華碩(2357)：旗下亞旭累虧逾半資本額，早盤震盪走跌。

15.南帝(2108)：醫療手套帶旺，5月淨利同期新高，惟列入注意股，早盤漲多修正，逆勢下跌逾5%，失守5日線。

16.中航(2612)：5月每股盈餘0.19元，明日法說會，晨盤續帶量高漲逾8%，惟警示股訊號，漲幅大幅削減為近4%。

17.萬海(2615)：斥資逾150億元，再造12艘新船，盤初再衝323元新高，但賣壓旋即出籠，一度翻黑。

18.宅配通(2642)：網購商機大，連日衝上漲停，股價再登139元漲停天價，但隨後賣壓出籠、漲停打開。

19.矽力-KY(6415)：外資、投信連日挺，晨盤突破前高漲逾4%，3850元再創波段高價，與股后大立光拉大距離。

20.天鈺(4961)：外資率先轉買超，早盤上揚逾3%，重返300元關卡。

21.益安(6499)：處分達亞獲利吃補，連兩日亮燈漲停，寫半年高價 。

22.京晨科(6419)：買盤點火，連兩日亮燈觸頂，來到相對高檔。

23.GIS-KY(6456)：蘋果＋非蘋助陣，今年拚賺一股本，早盤放量攻漲停，寫波段高。

24.國碩(2406)：碩禾獲鴻海入股，跟進上演慶祝行情，早盤挾量上攻逾5.5%，登2個月高點。

25.康普(4739)：電動車產業成長趨勢長線樂觀，昨獲三大法人聯手買超相挺，早盤火速攻頂，重返百元俱樂部。(編輯整理：李慧蘭)