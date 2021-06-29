疫情三級警戒期間詐騙集團四處行騙，新北市新莊區一名67歲郭姓婦人，日前接到詐集來電，稱她的戶籍謄本遭冒用，恐有牢獄之災，還以疫情期間警察辦案為由，要求郭婦提領現金70萬元供地檢署監管，新莊派出所接獲郭婦與女兒求助，要她們拿出假鈔偽裝交錢，再俚伏抓人，員警見一名車手出現取錢，一擁而上，車手見狀拔腿就跑，聽到所長大喊一聲：「再跑就開槍了」，當場嚇軟腿遭活逮。

車手軟腿跌坐在地被捕。（圖／新莊分局提供）

據了解，31歲的陳姓車手，原本在餐廳擔任廚師，因染上毒癮入不敷出，上網應徵車手，28日下午詐團要他到新莊向一名婦人拿取現金70萬元，見婦人出現，拿了婦人手上的假鈔隨即準備要落跑時，，此時一旁埋伏的便衣員警一擁而上，陳男見到苗頭不對拔腿就跑，所長周義哲邊追邊喊：「再跑開槍了！」陳男聽後嚇到軟腿摔倒，當街遭壓制逮捕。

陳姓車手因染毒淪為詐團車手。（圖／新莊分局提供）

郭婦事後向警方表示，25日在家中陸續接到自稱板橋戶政所打員工打來電話，說她的戶籍謄本被一位女子冒用，第二天又有自稱新北市警局員警來電說，因為她住新莊，疫情期間警察要從板橋越區到新莊辦案，後來有一名自稱警官的男子，要求她提供金融資料供比對，第三天又有自稱金融犯罪科長的來電，誆稱她名下多了好幾個戶頭，牽扯多起跨國詐騙案，還恫嚇要羈押她2個月，郭婦被唬住，便跑去銀行提領70萬元，回到家與女兒討論後，覺得可能是詐騙集團，決定打電話到新莊派出所報案。

新莊派出所獲報，要求郭婦持警方提供的假鈔交錢，誘出車手現身拿錢，再由埋伏的員警逮人。監視器畫面可見，陳男當時穿著白色T恤，背著藍色愛迪達包，看到員警拔腿狂奔，所長周義哲追逐了將近一百公尺，終將陳男撲倒壓制逮捕。

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