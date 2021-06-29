新北市長侯友宜今（29日）前往感謝肯定店家對社會付出的正向力量。（新聞局提供）

新北市長侯友宜今（29日）前往感謝肯定店家對社會付出的正向力量。（新聞局提供）

全國三級警戒再度延長至7月12日，不少弱勢家庭學生無法到校上課，因此也沒了營養午餐，新北市新莊區不二弄咖啡蔡依帆老闆發起「A餐計畫」，至今號召包括餐飲業、理髮店及中醫診所等共超過70家業者，新北市長侯友宜今（29日）前往感謝肯定店家對社會付出的正向力量，侯強調，「新北團結向前走，大家加油」，在疫情下，用愛一起溫暖這個社會。

侯友宜表示，新北自疫情以來，各行各業都很辛苦。在疫情影響業績的時候，很高興看到陸續有不同的行業，投入愛心，送暖給不同的團體，讓大家在疫情期間可以感受到這個社會的溫暖，不管是餐飲業提供免費餐點、理髮店提供剪髮服務，或是中醫診所免費看診，都對弱勢民眾有很大的幫助，感謝這些參與計劃的店家，也希望各行各業能一起渡過這段艱困的時期。

蔡依帆表示，自5月10日起開始每天贈送10份餐點，希望可以幫助弱勢學生及民眾，並透過臉書社團「愛新莊我是新莊人」發起A餐計畫，讓有需要的學童都能到店內領取免費餐點。

目前店家反應熱烈，包含餐飲店、寵物店、理髮店、中醫診所等超過70家加入送暖，除了新莊地區外，還有中和、板橋、五股、泰山區等區域店家也紛紛響應，提供免費餐點或剪髮、換機油、寵物飼料、看診等民生服務。

經發局表示，疫情期間希望大家做好防疫措施，也鼓勵各位市民朋友支持新北餐飲業者，外帶美食在家享用，一起渡過疫情，外帶餐點優惠店家可上新北市政府經濟發展局網站查詢，另外，於「來趣新北金發局」臉書鼓勵民眾推薦新北美食餐飲店家，活動至7月12日止，歡迎大家踴躍參與。