對捷克的比賽 格拉利什 先發上陣表現出色 （圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-16強】[德國@英格蘭][06/30(三)00:00][編號595]

英德之間的足球恩怨情仇不是三言兩語可以道來，命運的安排本屆歐國盃16強他們又再之碰上。德國一直以機動性強、嚴守紀律以及穩固後防見稱，不過現代足球防守球員以至守門員都需要有控傳球能力以可從任何位置策動攻擊，這樣也令到後防球員不單只做防守工作導致常會離開原來的位置。德國兩邊後衛正是攻強於守，在防守時往往會出現人數比對方少的情況。雖然在對賽匈牙時反而被對手牽制，不過[6]基米希 Joshua Kimmich 及 [20]戈森斯 Robin Gosens 依然會是戰術重點，在對上葡萄牙時的好表現就非常有效。相信英格蘭的前鋒及中場會針對這兩位置而作出部署。

薩卡 Bukayo Saka 在本屆歐國盃暫露頭角（圖片來源︰達志影像）

[7]格拉利什 Jack Grealish 及 [25]薩卡 Bukayo Saka 對捷克的比賽搶盡鏡頭，這場淘汰賽也很有機會上陣，兩位都能夠帶球牽制對手然後迅速改變方向傳球造成空檔給予隊友。主帥 索斯蓋特 Gareth Southgate 中場以及邊衛可用的球員不少，陣型策略的選擇靈活，讓前鋒線的支援更有鰱性，假如[9]哈里·凱恩 Harry Kane 的球感有回來的話進球數應該不只是這樣。

歷史數據對德國比較有利，但英格蘭目本屆的陣容與表現都十分之有說服力，預計三獅兵團可順利晉級8強。[英格蘭膀/2:1/3:2]

福斯貝里 和 伊沙克 是瑞典的進球希望（圖片來源︰達志影像

【足球-歐國盃-16強】[烏克蘭@瑞典(中立場地)][06/30(二)03:00][編號596]

對兩支球隊來說能進到淘汰賽階段已算表現不錯，而更慶幸的是在16強遇上對方而不是其他的強隊，所以任何一隊進了8強都可說是超額完成。

瑞典三場分組賽表現令球迷印象深刻，取得2勝1平並不簡單。防守紀律到位，頭兩場賽事都沒有丟球，在第三場遇上波蘭時雖然失掉2球，但最後攻進3球反勝。[10]福斯貝里 Emil Forsberg 狀態十分理想信心十足必須要注意，已取得3顆進球，在中場的創造力也十分好，能夠為前鋒 [11]伊沙克 Alexander Isak 作出輸送。

烏克蘭在只勝一場的情況下能夠晉級16強有點幸運，跟上屆葡萄牙有點類似。[7]亞莫連科 Andriy Yarmolenko 及 [9]亞萊姆楚克 Roman Yaremchuk 這對攻擊搭檔需要更多的創造力才有機會去攻破瑞典穩固防線。兩位前鋒表現尚算可以，烏克蘭要再晉級的話他們必須要作出更多的貢獻。

整體上雙方實力不相伯仲，晉級8強對兩軍來說都是非常好的紀錄，而瑞典正當旺氣預計可可擊敗烏克蘭。[瑞典勝/1:0/2:0]