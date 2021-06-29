Delta印度變異株進入屏東社區，自祕魯返台的祖孫遭質疑將變種病毒帶回台，不過家屬卻表示，當初持有3天前陰性PCR證明，且在秘魯機場也有和家人擁抱送機，至今未傳出身體不適，抵達台後便回到屏東居家檢疫，期間足不出戶，令人不免擔憂感染源究竟在哪。

據了解，這對祖孫6月6日自秘魯返台，途中至台南關廟休息站短暫休息後，就一路南向至屏東枋山居家檢疫，外傳期間曾為倒垃圾與鄰居打招呼，導致鄰居也染上Delta病毒，對此，屏東縣長潘孟安則表示，祕魯嬤並非走出來倒垃圾，而是將垃圾放置門口，鄰居曾好意詢問是否需要協助，祕魯嬤則以「有專人會處理」回應，期間足不出戶，也未與鄰居有寒暄。

直到6月14日縣府人員透過居家關懷系統慰問，祕魯嬤透露自己有症狀，才通報救護車協助送醫，第一時間未得知是確診，上救護車前曾與鄰居短暫交談，是否因此造成傳播，仍有待釐清。

據《三立新聞》報導，祕魯嬤兒子表示，每年母親都會帶著他的孩子返回台灣住一段時間，此次返回台灣，是由哥哥親自開車載他們到秘魯機場，也依照規定持著3天前陰性PCR證明，上機前雙方互相擁抱才離開，他們從祕魯飛至土耳其轉機再返台。

祕魯嬤兒子說，若在祕魯已感染，送母親去機場並擁抱道別的哥哥也會有症狀，但至今身體健康都正常。對此，屏東縣政府則回應，於機場擁抱的家人可能都還在潛伏期，詳細還是要諮詢指揮中心或專業醫師，目前縣府仍以防堵病毒為首要工作。

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