大陸發改委28日發宣，6月21日至25日，大陸全國平均豬糧比價為4.9∶1。按照大陸發改委、財政部等部門聯合印發的《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》規定，已進入過度下跌一級預警區間（低於5∶1），大陸中央和地方將啓動豬肉儲備收儲工作。

大陸生豬價格近期不斷狂跌，這次是大陸發改委6月第二次發布豬糧比價過度下跌預警。

6月16日大陸發改委發布預警稱，6月7日至11日，大陸全國平均豬糧比價為5.88∶1，進入過度下跌三級預警區間（低於6∶1）。建議養殖場（戶）科學安排生產經營決策，將生豬產能保持在合理水平。

大陸發改委等五部門近日聯合印發《預案》，區分生豬價格過度下跌和過度上漲兩種情形，設立了三級預警區間。針對過度下跌情形，《預案》規定當豬糧比價低於6∶1時，由大陸發改委發佈三級預警；當豬糧比價連續3周處於5∶1至6∶1，或能繁殖母豬存欄量單月同比降幅達到5％，或能繁殖母豬存欄量連續3個月累計降幅在5％至10％時，發佈二級預警；當豬糧比價低於5∶1，或能繁殖母豬存欄量單月同比降幅達到10％，或能繁殖母豬存欄量連續3個月累計降幅超過10％時，發佈一級預警。

大陸發改委價格監測中心數據顯示，6月第4周大陸全國生豬價格為每公斤14.10元人民幣，環比下跌11.04％。隨著豬價持續深跌，養殖單位抗價情緒升溫，目前養殖端壓欄惜售，屠企亦有提量動作，預計短期內豬價或繼續反彈回升，生豬養殖虧損程度或減輕。