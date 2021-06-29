全球景氣復甦，台灣出口金額頻創新高，聚焦製造外銷產業的台股ETF淨值同步走高，今年來平均報酬率達10%，表現不俗。據Morningstar統計，投資製造外銷產業的台股ETF有7檔，包括第一金工業30(00728)、元大電子(0053)、國泰台灣5G+(00881)、元大台商50(0054)、富邦台灣半導體(00892)，中信關鍵半導體(00891)及富邦台灣半導體(00892)等。

截至6月24日為止，該7檔ETF近3個月平均報酬率為3.2%、今年來平均10%、近6個月平均16.5%，若拉長時間到近一年、近二年，平均更有50.2%、80.2%。

法人表示，經濟快速復甦下，龐大的需求蜂擁而至，以出口導向為主及半導體製造大國的台灣，外銷訂單滿載，相關ETF可望為投資人帶來可觀的回報。

第一金台灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝表示，台灣雖然受到本土疫情二次爆發所苦，但外銷訂單持續滿載，5月出口年增率超過38%，連續11個月成長，並改寫單月新高紀錄，預估6月同樣維持3成左右的成長率，主要就是受惠全球景氣快速復甦，及新科技與宅經濟需求強勁。

出口項目中，電子、傳產類貨品成長都相當驚人，電子產品以半導體、5G通訊、車用電子、電腦及其零組件、光學器材等，年增率都有3成水準；而傳產則以礦產品、塑橡膠、化學品、運輸工具、基本金屬等，年增率超過5成。

他也表示，疫苗大量施打，促使經濟加快復甦，龐大的需求也蜂擁而至，加上，塞港、短料加深供不應求問題，讓各產品的終端庫存嚴重不足，特別是半導體缺貨問題更為嚴峻，最快要到明年第2季，才有機會回到安全水位。在需求消化完畢前，相關產業都有強勁的成長動能。