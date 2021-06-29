美國聯邦法院駁回聯邦貿易委員(FTC)對臉書的反托拉斯起訴，因FTC未能證明這家社交媒體巨擘在社媒領域有壟斷現象。同時，美國時間28日最新收盤價，臉書市值也榮登1兆美元俱樂部。

28日美東時間，美國哥倫比亞特區地方法院認為，FTC未能提出足夠事實，合理證明臉書壟斷6成以上個人社群網路(PSN)市場。

利多消息傳到美股後，臉書股價應聲大漲並收高4.18%為355.64美元。同時，臉書市值首次晉身至1兆美元以上。

日前，美國FTC指控臉書收購Instagram（IG）等新創公司，並阻止其它業者介入臉書服務項目，明顯違反美國反托拉斯法。

除了對判決表示高興外，臉書的聲明也指出，美國政府對自己訴訟有缺陷。不過，FTC並沒有立即回應此判決。

對於要求分拆臉書的反壟斷監管機構FTC而言，這判決無疑是一個挫敗。但雖然法官駁回FTC起訴，但並未駁回整件案子，就是如果FTC再將起訴狀補強後，或許對臉書訴訟案還是可以成立。

目前，臉書在全球事業也是負面受敵，陸續遭到各國政府嚴厲審查。同時，也有聲音傳出，希望美國國會能更新反托拉斯法條款。

眾議院司法委員會共和黨眾議員巴克(Ken Buck)推文，從這次FTC依反托拉斯法起訴臉書來看，當今此法有修正急迫性。美國國會需要為反壟斷執法人員，再提供多一點資源，以利追查這些違反競爭法的大型科技業者。

上周，美國眾議院司委會提出一些重大法案，可望授權FTC與司法部反壟斷監控機構，分拆如亞馬遜、蘋果、臉書以及谷歌等大型科技公司。