IC測試載板廠雍智科技(6683)2021年以來營運動能暢旺，成長後市獲內外資法人同步看好，激勵股價23日起發動上攻，25日觸及388元的2個半月高點。今（29）日開高後在買盤敲進下放量穩揚，上漲4.03％至387.5元，早盤維持逾2％穩健漲幅，表現優於大盤。

雍智2021年5月自結營收1.12億元，雖月減12.3％、仍年增8.64％，創同期新高。累計前5月營收5.91億元、年增達32.14％，續創同期新高。首季稅後淨利達1.1億元，季增達24.69％、年增達61.44％，每股盈餘（EPS）4.06元，同步改寫新高，表現優於預期。

雍智受惠5G手機晶片及WiFi 6規格世代交替，帶動測試載板及探針卡出貨強勁，AI及高速運算（HPC）應用晶片預燒需求增加、射頻及電源管理IC測試需求強勁，亦推升IC老化測試載板及微機電（MEMS）探針卡出貨動能，使今年以來營運動能暢旺。

而雍智5月營收成長動能雖見降溫、降至近3月低點，但法人看好雍智6月營收動能將回溫，帶動第二季營收及獲利同步再創新高，第三季成長動能進一步轉強、下半年旺季營運可期，全年成長表現持續看俏。雍智不評論法人評估數字。

而亞系外資日前出具報告，指出雍智取得大客戶聯發科認證，下半年獲得更多智慧手機系統單晶片（SoC）測試載板訂單，在部分單品取得逾半數訂單，且在物聯網、Wi-Fi等非智慧型手機領域亦有新專案進行，下半年將有超過3個新專案陸續啟動。

亞系外資預估，雍智進行專案尚有超過2億元的未消化訂單，後續再購訂單將在今年底至明年貢獻更高毛利率，看好第三、四季營收逐季創高、分別季增13％、9％，將今明2年每股盈餘預期分別調升8％、12％，目標價自450元調升至475元，維持買進評等。