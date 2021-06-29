今年4月火車太魯閣號發生事故讓許多民眾心碎，曾演出《女兵日記》的男星范子安則在IG透露女友也搭上列車，他急忙到花蓮探望女友，卻目擊女友牽著別著男生的手，疑似被戴綠帽。事隔快要3個月，范子安前女友忍不住在IG限時動態打臉范子安扭曲事實，讓她在生離死別之際背後還被捅了一刀，而范子安稍早也發文認錯，承認先前爆料有誤。

范子安今年4月曾在IG發文，分享太魯閣事故發生後他急忙趕往醫院探視女友，「妳說妳在睡覺，但我從簾幕外面看進去的，卻是一個男生牽著妳的手撥著妳的頭髮，那種親密的舉動，真的是『好朋友』」，又說自己看到女友叫那個男生趕快離開，「我掀開簾子的時候，那個男生甚至連看都不敢看我一眼，問妳他什麼時候來的，妳卻騙我妳在睡覺完全沒看到他來」。

范子安前女友發文。（圖／翻攝自 IG）

當時范子安疑目擊小王的經過上了許多媒體，昨(28日)范子安的前女友才發文解釋：「沒有想過，我會遇到那種生離死別的事，也沒想過會被困在一個充滿遺體的地方，你怎麼有臉打那些話詆毀我」，並透露新聞爆發時她無法澄清，如今決定「想讓你慢慢受到你應該的教訓」。

范子安發文向前女友道歉。（圖／翻攝自fantzuan84814 IG）

而范子安昨發出全黑道歉文，直說：「衝動造成的傷害太大了⋯真的不該在妳最受傷恐懼的時候發那種加油添醋的文章傷害妳，讓妳承受了這麼多的壓力，一時衝動造成太多無法挽回的傷害，對不起」，文末加上女方帳號，認錯先前的爆料都是子虛烏有，誠心想還前女友清白。