基隆一名年約63歲陳姓男子5月底確診，住進基隆長庚醫院治療，醫師照X光檢查發現其血氧濃度不到90％、肺部浸潤嚴重，情況相當危急，立即給予高流量鼻導管氧氣機治療，目前大幅改善，男子開心的在病房比讚，感謝醫護人員。

陳男5月底出現全身無力、呼吸喘等不適症狀，立即前往基隆長庚醫院掛號診察，篩檢確診，當時男子缺氧嚴重，血氧濃度不到90％、肺部浸潤嚴重，入住加護病房，院方趕緊給予高流量鼻導管氧氣機治療，維持血氧濃度，情況一度危急。

所幸陳男意志堅強，始終不放棄，在醫護人員不斷鼓勵下，歷經一個月的治療，逐漸戰勝病毒，6月28日由加護病房轉到普通病房，醫師透過X光檢查發現，陳男肺部浸潤狀況已大幅改善，原本必須給予給予90％氧氣才能維其體內血氧濃度，目前只要給予40％氧氣，就能維持運作。

陳男漸漸恢復健康，臉上再現笑容，在病房開心的和醫護人員一起比讚，他表示，很感謝醫療團隊的努力，一直守護著民眾的健康，也感謝巿府積極防疫，在雙北疫情夾擠下，未讓疫情擴大，並守住醫療量能，相信再診療一段時間，就能康復出院，恢復正常生活。

基隆長庚醫院長賴旗俊指出，目前院內總計有10台高流量鼻導管氧氣機，包括5月疫情尚未暴發前，自行購買的4台，日前又獲捐贈2台、政府配置4台，未來重症病人有需求時，會立即給予使用，即時搶回寶貴的生命，也能超前部署，他強調，目前醫療量能無虞，請民眾放心，也呼籲做好防疫措施不必恐慌，相信大家很快能戰勝這場疫情。