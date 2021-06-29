茂盛醫院執行長李俊逸6月28跨國線上會議中接受全球生殖專家、醫師及研究學者的提問，大家對這項由造價千萬元儀器才能獲取的Timelapse Videos運算發展出來的AI人工智能系統都相當感興趣。（茂盛醫院提供／台中馮惠宜傳真）

電腦不但會「撿土豆」，現在還能秒辨人工生殖的胚胎好壞！茂盛醫院以AI人工智能系統的「深度學習（Deep Learning）」技術來分析「胚胎即時監控系統影像」發展出一套異常胚胎染色體的預測模型，能在短短幾秒的程式運算後就分辨出胚胎染色體的好壞。可望取代目前「胚胎著床前染色體基因篩檢（PGT-A）」侵入式篩查，將嘉惠高齡、卵少或有重複性流產的不孕患者，減輕身心及經濟壓力。

茂盛醫院執行長李俊逸上月底在歐洲生殖醫學會發表相關研究論文，該技術不必像目前普遍採用的「胚胎著床前染色體基因篩檢（PGT-A）」必須在胚胎滋養層切取5至10細胞才能做基因篩查，是對胚胎更具安全性的非侵入式的分析系統。

這篇研究論文為2018年4月至2019年4月進行的回溯性研究，採用茂盛醫院這一年來在臨床上共計690位年齡在38歲以下健康婦女的資料庫，將其PGT-A及胚胎即時監控系統影像Timelapse Videos資料匯入該院AI人工智能系統的Deep Learning，經反覆交叉測試而建立的預測模型，能分辨出胚胎染色體狀態的好壞。

經統計學方法(AUC)運算之後顯示，利用第1天至5天胚胎影像與融合演算法的預測效能勝過其他的組別；另經盒狀圖分析結果顯示，融合演算法可較明顯區分異常胚胎與非異常胚胎。

這項研究論文已在2021年5月22日獲得「歐洲生殖醫學會」於學會官網做公開發表，茂盛醫院執行長李俊逸並在2021年6月28的學會線上會議中接受全球生殖專家、醫師及研究學者的提問。大家對這項由造價千萬元儀器才能獲取的Timelapse Videos運算發展出來的AI人工智能系統都相當感興趣，提問極為踴躍和熱烈，更驚艷於Deep Learning建立的預測模型能分辨出胚胎染色體狀態，是人工生殖醫學上的一大進展！