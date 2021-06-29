防疫三級警戒，不少民眾出門一次購足生活物資，為此85度C全台麵包坊特別祭出「防疫麵包專區」，嚴選多款可冷凍保存的麵包，再加上新上市的造型麵包「鳳梨乳酪」、「鳳梨椰奶」、「巨蛋牛奶麵包」、「蜂蜜吐司」，貼心附上「回烤加熱更美味」操作說明卡，讓民眾即使在家防疫，輕鬆料理也能吃到彷彿剛出爐的麵包，享受香濃奶香與鬆軟口感帶來的療癒時光。

85度C麵包坊一口氣推出多款可以「即食行熱」的防疫麵包，其中四款屬於新品上市，有讓人眼睛為之一亮的造型麵包「鳳梨乳酪」宛如的縮小版旺萊，裡頭包著酸甜濃郁的鳳梨乳酪餡，搭上菠蘿皮的鬆甜口感，每一口都是視覺和味覺的雙滿足。

「鳳梨椰奶」柔軟不失彈性歐式麵包，表面條紋交錯，有如鳳梨外型，搭配香甜不膩口的椰子奶酥餡，再加上鳳梨乾的點綴讓層次口感升級。「巨蛋牛奶麵包」濃純的奶香味搭配淡淡甜味的北海道皮，簡單又美味。還有「蜂蜜吐司」柔軟綿密吐司，中心包藏著滑順甘美的特調蜂蜜餡，雙重的甜蜜，雙重的好滋味。

85度C防疫麵包專區也有不少品項是門市銷售王，像丹麥波羅、鮮奶吐司、招牌奶香、焦糖衛星小土司等，只是過去民眾買回後通常會盡快食用完畢。但疫情期間，無法天天出門採買，一次買足又不知道該如何保存？85度C烘焙美味大公開！一般麵包出爐後置於常溫兩天下皆可食用，未食用完的則可以選擇密封包裝，冷凍儲存。待食用前回溫後，在麵包表皮噴上少許水分，依照個人喜好送入烤箱或微波爐加熱，強調保證不影響口感，又是鬆軟美味熱騰騰的麵包。

85度C建議麵包冷凍前可以適當分切，最佳賞味期限15天，貼心消費者還特製防疫麵包小卡片，或者在門市手機QR Code掃描，都可以了解麵包的保存方法，和如何回烤加熱更美味的烘焙方式，標榜是居家存糧的好選擇。