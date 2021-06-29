獨行俠宣布奇德成為球隊新任總教練。根據《雅虎體育》記者漢內斯先前曝料，奇德和獨行俠簽下一張為期4年的合約。獨行俠在官方網站上寫道，「冠軍成員榮耀回歸達拉斯，歡迎加入球隊，奇德教練！」

奇德在1994年以榜眼身分加盟獨行俠(當時是小牛)，並且在2011年二度回到獨行俠的時候幫助球隊奪得隊史首冠。2013年退役，馬上成為籃網隊總教練，一年後接掌公鹿隊兵符，2018年丟掉烏紗帽，近兩年德都在湖人隊擔任首席助教。

獨行俠止步季後賽之後管理階層發生巨變，先是籃球運營總裁尼爾森和球隊分道揚鑣，緊接著卡萊爾決定掛冠求去。

如今，獨行俠敲定了新任總教練和總管人選。與此同時，退役名將諾威茲基允諾擔任球隊特別顧問。

在奇德正式成為獨行俠總教練後，透過網路回應子弟兵詹姆斯的祝福。「從一起贏得奧運金牌到去年一起奪下總冠軍，我們在一起的時光讓人難以置信。祝好運詹皇。」

2008年北京奧運，奇德和詹姆斯聯手幫助美國夢幻隊贏得奧運金牌，去年奇德以湖人助理教練身分協助詹姆斯摘下NBA總冠軍。