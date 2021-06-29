【旅奇傳媒/責任編輯-楊昀潼】浙江的美遠近馳名，四季的浙江更展現了不同的風貌，別有一番韻味。有著絕美風光，名列世界自然與文化遺產的西湖、風光明媚，古意十足的烏鎮，許多愜意的風景令旅人難忘，可以感受純樸的慢活之旅。以下列舉經典的浙江旅遊景點，帶著相機，就能拍下一生難忘的各種時刻。

◆江郎山

羅列於世界自然遺產名單之中，地處衢州的江郎山景色山清水秀，並有「神州丹霞第一峰」的讚譽；旅客可以探險狹窄刺激的索道、隻身走在壯觀的一線天，眼觀層層疊翠的樹林，經典的三片石，石峰郎峰、石柱亞峰、石牆靈峰，經典的丹霞地貌令遊客大開眼界。

◆杭州-西湖

身為杭州的最經典印象，西湖再遊幾遍都不厭倦！西湖景觀由西湖及三面環繞的山峰所組成，景區內遍佈廟宇、亭台、寶塔、園林，點綴許多花草樹木，優美的植物座落在堤岸、島嶼之中，增添了許多美好景緻。且不論四季，春夏秋冬的西湖各有絕景，晴天、或是落雨霧濛濛都別有韻味，從古至今吸引了無數文人墨客縱情創作於此，可見這裡的美景絕對值得親身走訪。

◆烏鎮

▲江郎山水碧山青、風景迷人。 圖：Shutterstock／來源

漫步江南水鄉，烏鎮是必去的其中一處歷史名鎮，從杭州搭車一小時內即可到達；一進烏鎮，小橋流水與路邊的垂柳，頓時走入古色古香的柔情，是江南水鄉的著名典範，除了特色風景外，來烏鎮一定要買由“藍印花布”製成的各式用品作為伴手禮，是烏鎮傳統的民間工藝精品，也要品嚐紅燒羊肉、烏鎮醬雞及小龍蝦，視覺與味覺上都能在烏鎮好好滿足。

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▲碧綠的湖面倒映著亭台，風景格外愜意。 圖：Shutterstock／來源