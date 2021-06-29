當地時間6月28日，在聯合國人權理事會第47屆會議上，針對日本代表宣稱關於日本軍隊在二戰期間強徵「慰安婦」說法是編造故事的表態，中、韓代表分別予以嚴正駁斥。

大陸代表在會上指出，日本軍國主義發動的侵略戰爭給包括中國在內的廣大亞洲受害國人民造成深重災難，日本軍隊採用強制、誘騙等手段強徵「慰安婦」，人數多達70多萬。這是日本軍國主義犯下的嚴重罪行，鐵證如山，不容否認。任何否認和歪曲甚至美化侵略歷史、淡化和逃避歷史罪責的行為都會受到正義和良知的譴責。

大陸代表表示，中方再次敦促日方誠實正視和反省侵略歷史，同軍國主義劃清界限，履行國際人權義務，以誠實和負責任態度解決強徵「慰安婦」等歷史遺留問題，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

韓國代表指出，「慰安婦」問題不僅僅是國家間的雙邊問題，而是具有普遍影響的人權問題。日方必須認識到，日本軍國主義侵犯人權的行為嚴重違反國際法。這一問題的解決方案必須以受害者為中心。韓方敦促日本政府以負責任的態度真誠道歉，供後代作為歷史教訓，防止悲劇重演。