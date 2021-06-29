新北市新莊警分局與郭姓婦人合作，聯手逮捕陳姓車手。（新莊警分局提供）

陳嫌到便利超商接收集團傳真的假公文。（新莊警分局提供）

詐騙老梗「監管帳戶」70萬 所長揚言開槍車手腿軟自摔遭逮

67歲郭姓婦人25日起陸續接獲詐騙集團來電，對方自稱為新北市板橋戶政事務所公務員，因戶籍謄本遭冒用，需提領70萬元供地檢署監管，郭婦與女兒一起與警方合作，約出31歲陳姓車手偽裝交錢，陳嫌逃逸時聽聞所長周義哲揚言開槍當場腿軟摔倒，乖乖就逮。

據悉，陳嫌本在餐廳擔任廚師，染上毒癮入不敷出，加上受到疫情影響，於是上網應徵車手，28日下午集團要他到新莊向郭婦拿取現金70萬元，他從西門町搭車前往，到便利超商接收集團傳真的假公文後，立刻上前交付偽造的「台北地院檢察署」監管公文，拿了婦人手上的假鈔隨即準備要落跑。

新莊警分局新莊派出所所長周義哲與便衣員警一擁而上，陳嫌立即拔腿狂奔，周義哲邊追邊怒吼「再跑開槍了！」陳嫌聽聞要開槍嚇到軟腿，踉蹌摔倒當場遭壓制逮捕。

郭婦向警方表示，25日中午陸續有自稱為新北市板橋戶政事務所公務員來電，稱她的戶籍謄本被冒用，第二天又有自稱新北市警局員警來電說，因為婦人住新莊，疫情期間警察要從板橋越區到新莊辦案，接著又有自稱警官的男子要求婦人提供金融資料供比對，婦人於是一五一十將銀行戶頭內的存款通通都告訴對方。

接著第3天又有自稱金融犯罪科長的來電，需監管長戶，郭婦於是跑去銀行提領70萬元，回到家與女兒討論後，決定打電話到新莊派出所詢問。警方要求郭婦以警方提供的假鈔來交錢，順利逮捕陳嫌。

新北市警局長黃宗仁說，疫情期間詐騙集團不管三級警戒，照樣推出各項詐騙手法，搭配防疫梗來詐騙民眾，但新北市警方抓詐騙也毫不手軟，他要求各分局對於提款車手、面交詐騙務必全力查緝，更要追出幕後的詐騙集團，不讓他們趁疫情作亂，另外也呼籲民眾要多吸收警方推出的防詐懶人包，遵循「一聽」「二掛」「三查」的防詐三步驟，才能避免上當受騙。

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