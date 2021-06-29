美國聖路易華盛頓大學（Washington University in St. Louis）研究團隊發現，民眾接種如莫德納、輝瑞/BNT等mRNA疫苗後，可能能誘發體內長達數年之久的免疫反應。

一項昨（28）日公布的美國研究顯示，民眾接種如莫德納、輝瑞/BNT等mRNA疫苗後，可能能誘發體內長達數年之久的免疫反應，這些民眾或許不用再補打疫苗來對抗新冠病毒，但是年長者、免疫力低落或是曾吃能抑制免疫反應藥物的人例外。

《紐約時報》（New York Times）報導，美國聖路易華盛頓大學（Washington University in St. Louis）領導的團隊昨日在國際學術期刊《自然》（Nature）發表研究，指出民眾接種莫德納、BNT疫苗後，體內出現的免疫反應或許能對抗新冠病毒長達數年；研究結果也顯示，只要新冠病毒及目前已知的變異株不再進化，接種mRNA技術疫苗的民眾或許不需要追加第3劑疫苗；此外，先前染疫過，後來又接種疫苗的新冠康復者，就算病毒再度進化，也不需要追加第3劑疫苗。

領導這項研究的聖路易華盛頓大學免疫學專家艾勒比迪（Ali Ellebedy）表示，「關於疫苗能對我們產生多持久的免疫力，這是個好現象。」

這項研究並沒有將採用腺病毒載體技術的嬌生疫苗列入，不過艾勒比迪預期，嬌生疫苗誘發的免疫反應，持久度會比mRNA疫苗還要短。

艾勒比迪的團隊5月才發布研究，指出新冠痊癒者在感染病毒8個月後，骨髓中還檢測出能辨識新冠病毒的免疫細胞，另一個團隊則發現，感染病毒一年後，痊癒者體內的記憶型B細胞仍持續成熟、加強。當時團隊認為，新冠患者痊癒後再接種疫苗，體內的免疫力或許能持續數年，甚至可能終身免疫，不過當時團隊還不清楚如果只有接種疫苗，會不會誘發同樣持久的免疫力。

為了尋找答案，艾勒比迪的團隊將焦點轉向製造記憶型細胞的淋巴結，免疫細胞會在那裡接受訓練、對抗病毒。

人體感染病毒或是接種疫苗後，淋巴結內會生成「生發中心」（germinal center），這個特殊結構相當於B細胞的新兵訓練營，訓練B細胞如何辨識各式各樣的病毒基因序列。細胞受訓的範圍愈廣、時間愈長，就愈有可能阻擋可能出現的變種病毒。

華盛頓大學西雅圖分校的免疫學家珮珀（Marion Pepper）表示，「所有人都在關注病毒進化，但這顯示B細胞也在做一樣的事」，「而且對於持續進化的病毒將具備保護效力。」

報導指出，人類感染新冠病毒後，「生發中心」會在肺部生成，但是如果是接種疫苗，生發中心就會在腋下的淋巴結中形成，研究人員招募了41名接種2劑輝瑞/BNT疫苗的受試者，當中8人曾經染疫過，研究人員再針對其中14人，在接種第1劑疫苗後，每隔3、4、5、7、15周採集一次淋巴結樣本。

團隊發現，接種首劑疫苗後15周，14名受試者體內的生發中心仍相當活躍，體內的記憶細胞數量也沒有下降。

亞歷桑那大學免疫學家巴塔查亞（Deepta Bhattacharya）指出，「通常4至6周後就幾乎什麼都不剩了」，但mRNA疫苗誘發的生發中心在幾個月後仍持續運作，而且多數人都沒有大幅下降。他說多數關於生發中心持久性的研究仍以動物實驗為主，這是第一個顯示人類接種疫苗後會發生什麼狀況的研究。

研究結果顯示，至少在對抗現有變種病毒方面，多數接種疫苗的人所獲得的保護力將能維持很長一段時間，但是年長者、免疫系統低下、或是有吃藥抑制免疫反應的人可能需要施打追加疫苗；新冠痊癒後又接種疫苗的人，可能永遠不需要再補打疫苗。

不過究竟mRNA疫苗誘發的免疫力能夠維持多久？現在還很難預測，專家指出，如果病毒沒有再進化，理論上能夠達成終身免疫。巴塔查亞強調，需要追加疫苗的話，通常都是因為病毒變異，不是因為免疫力減弱。