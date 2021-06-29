本周即將正式進入夏季天氣型態，也要和梅雨說聲明年再見了！中央氣象局表示，今年迄今西北太平洋有5個颱風生成，略多於氣候平均值4.3個，預估下半年西北太平洋颱風生成數為偏少至正常，侵台颱風數則以接近正常的機率較大；此外，今年5月均溫熱出新高度，創下1947年有紀錄以來最熱的月份，做個紀錄。

中央氣象局今日舉辦「防疫期間110年颱風展望記者會」，氣象局氣象預報中心主任呂國臣表示，今年梅雨季的確解除了大部分旱象，回顧今年5、6月的梅雨季，台灣雨量主要來自於5月底至6月上旬的2波滯留鋒面，以及6月下旬由西南風及滯留鋒面的貢獻，5、6月總雨量在北部及東半部為偏少至正常，中南部則大致為正常至偏多。「這次梅雨屬於分散式降雨，帶來的致災性降雨較少，可說是利大於弊。」

氣溫方面，5、6月在全台13個氣象站測得均溫28.06度，比氣候值高出1.08，其中5月份均溫27.8度，創下1947年有紀錄以來最熱的5月，比氣候平均值的26度高出1.8度。

颱風部分，據統計，西北太平洋6至12月約有20至25個颱風生成，侵台颱風則約為3至4個，今年至今有5個颱風生成，與氣候平均值的4.3個差不多，預估今年下半年西北太平洋颱風生成數為偏少至正常，侵台颱風數則以接近正常的機率較大。

呂國臣指出，目前熱帶地區的海洋及大氣狀態已回復正常，預測秋季前仍以維持正常狀態的機率最高，對下一季台灣氣候影響不大，同時研判下一季東亞地區仍較為偏熱，雨量分布則有菲律賓海偏乾，台灣東方洋面偏濕可能，並預測7至9月台灣氣溫可能偏熱，雨量則以接近正常的機率較大。