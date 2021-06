美國饒舌歌手小烏茲弗特(Lil Uzi Vert),2月將價值2400萬美元(約6.7億台幣)的粉紅鑽石鑲入額頭,還興奮在社群平台曬出照片炫耀,被網友封為「真人版幻視」,然而鑽石才植入4個多月,他就因為傷口感染不得不移除鑽石,額頭上還能清楚看到疤痕。

小烏茲弗特27日在IG上傳照片,只見他的額頭上有個巨大傷疤,粉紅鑽石已經不見了,他也在內文寫道:「Left my diamonds home and I’m still hittin.(把我的鑽石放在家裡,我還是很夯)」,據外媒報導指出,小烏茲弗特疑似是因為遭細菌感染,才將巨鑽取出。

事實上,小烏茲弗特早在2017年就向珠寶商艾連特(Elliot Eliantte)購買這顆鑽石,「那是我第一次看到純正的天然粉色鑽石」,由於要價約6.7億台幣,比他擁有的豪宅、名車加起來都貴,就算他是知名饒舌歌手也得分期付款才能繳清,他還開玩笑說「現在我的臉上有很多M(百萬)了」。

2021年小烏茲弗特繳清費用後,便將鑽石植入額頭,當時還曬出玩弄額頭上鑽石的影片,證明鑽石才剛植入還沒固定住,並表示「美麗是痛苦的」,被網友開玩笑說是幻視,如今鑽石又取出,也有不少網友做幻視遭反派薩諾斯拔除寶石的梗圖來調侃他。