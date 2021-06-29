美國饒舌歌手小烏茲弗特（Lil Uzi Vert），2月將價值2400萬美元（約6.7億台幣）的粉紅鑽石鑲入額頭，還興奮在社群平台曬出照片炫耀，被網友封為「真人版幻視」，然而鑽石才植入4個多月，他就因為傷口感染不得不移除鑽石，額頭上還能清楚看到疤痕。

小烏茲弗特27日在IG上傳照片，只見他的額頭上有個巨大傷疤，粉紅鑽石已經不見了，他也在內文寫道：「Left my diamonds home and I’m still hittin.（把我的鑽石放在家裡，我還是很夯）」，據外媒報導指出，小烏茲弗特疑似是因為遭細菌感染，才將巨鑽取出。

事實上，小烏茲弗特早在2017年就向珠寶商艾連特（Elliot Eliantte）購買這顆鑽石，「那是我第一次看到純正的天然粉色鑽石」，由於要價約6.7億台幣，比他擁有的豪宅、名車加起來都貴，就算他是知名饒舌歌手也得分期付款才能繳清，他還開玩笑說「現在我的臉上有很多M（百萬）了」。

2021年小烏茲弗特繳清費用後，便將鑽石植入額頭，當時還曬出玩弄額頭上鑽石的影片，證明鑽石才剛植入還沒固定住，並表示「美麗是痛苦的」，被網友開玩笑說是幻視，如今鑽石又取出，也有不少網友做幻視遭反派薩諾斯拔除寶石的梗圖來調侃他。