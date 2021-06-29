神基(3005)Getac今天宣布推出新一代F110平板電腦，訴求功能強大且便於攜帶的全強固型平板電腦，適合製造、汽車、國防、公共安全、公共事業以及運輸物流等產業的行動商務專業人士。神基董事長黃明漢表示，由於強固型平板電腦在功能、多用途和易於使用等方面的成功整合，近年來它們的受歡迎程度呈指數級成長。隨著新一代F110的推出，神基完成了自2020年下半年以來旗艦平板電腦系列的全面更新，包括10吋的UX10、11吋的F110和12吋的K120。因此，所有垂直市場的顧客現在都能夠透過Getac領先業界的強固型解決方案來滿足他們的個別需求。

神基累計營收方面，1月至5月份為止，累計合併營收為新台幣126.41億元，較去年同期的107.68億元增加17.39%。神基今年4月單月營收29.63億元創單月歷史新高後，5月營收略降到24.35億元，主要是受到客戶調整拉貨的影響。5月筆電和機構件的終端需求依然強勁。

新一代F110可讓使用者在各種充滿挑戰的環境中有效率地執行工作。第11代四核心Intel Core i5/i7處理器（代號「Tiger Lake」）提供的效能能輕鬆進行多工處理，而整合的Intel Iris Xe顯示晶片可確保在每一種場景都能獲得豐富的視覺體驗。配備全面的連接選項，包括WLAN Wi-Fi 6（資料傳輸速度較其上代產品快三倍）、藍牙5.2和 WWAN 4G LTE/GPS，能夠在現場作業進行全方位快速資料傳輸和通訊。新增整合的 ThunderboltTM 4連接埠，可提供 40 Gb/s 連接速度，擴展端到端解決方案的能力。

除此之外，F110也配備了經改良的11.6 吋 LumiBond 2.0觸控螢幕，亮度高達1,000nits。與目前市場上的其他全強固型平板電腦相比，不僅提供更佳的亮度、對比度與耐用性，即使在明亮日光之下，也能提供舒適的閱讀體驗。

新一代 Getac F110將於今年9月上市。