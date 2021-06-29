生產「東亞」燈具聞名的老牌上市公司中國電器股份有限公司董事長周麗真，與前總經理張志偉，因涉及掏空公司資產，台北地方法院將周重判12年，張判刑9年6月，但台灣高等法院將周麗真、張志偉依違反證交法的侵占罪改判9年及8年。可上訴。

檢方起訴，周麗真、張志偉因覬覦中電集團資金而欲加以侵占，並為美化中電公司財務報表，共謀藉由中電公司購進之各式LED模組、設備等商品，在中電公司及由其等實質控制之境外公司間，從事對中電公司不利益之非常規交易。

周女等人藉由金流複雜之非常規交易，由其實質控制的境外公司帳戶侵占中電公司流出之部分資金，合計新臺幣1億1629萬325元，並使中電公司受有重大財產損害。

北院將周、張判刑12年及9年6月，高院認為檢方起訴的部分犯罪事實，無從依檢察官所舉證據及卷內資料獲得被告犯罪之確信，即不能證明犯罪，經重新認定犯罪事實後，就有罪部分判處周麗真、張志偉各9年及8年徒刑。可上訴。