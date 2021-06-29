全球指標性商業媒體《彭博社》公布全球53個國家抗疫排名，台灣直落到44名，防疫副指揮官陳宗彥今天表示，彭博此次依據指標以邊境開放為主，剛好碰到國內疫情爆發。至於重大傷病癌症患者施打疫苗順序有無必要調整，必須經ACIP專家審查才能決定。

《彭博社》28日公布最新全球抗疫排行，中國大陸排名第8，南韓第10，新加坡13、日本23、香港30，倒數第10名的台灣因疫苗接種進度落後，以及近期本土疫情大爆發，排名暴跌至44名。

中央疫情指揮中心今天上午召開例行記者會，面對媒體詢問時表示，彭博的調查有跟著疫情狀況在指標上作一些調整，這次依據的主要項目都是以邊境開放為主。我們也剛好在五月和六月遇到國內疫情爆發，相對在邊境的管理有做一些調整。

不過他說，這些指標都足以提供我們對於疫情、整體防疫措施和計畫，有一些檢討跟改進。

至於被列入疫苗施打對象第九類的重大傷病癌症患者，是否可能調整順序？陳宗彥表示，這個類別的順序已經過衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家審查，目前是列在第九類，至於是否有調整必要？還是要再經過ACIP專家會議的審查。此外，這些患者是否適合施打莫德納，也還要詢問過他的主治醫師。

外界關切國內採購的41萬劑莫德納疫苗何時抵達？他說，如果按照航班正常的狀況，應該是明天的下午或傍晚的時間抵台。

前立委丁守中自爆到五月底到振興醫院施打過疫苗，綠委質疑振興醫院如同好心肝翻版，但台北市副市長黃珊珊說明丁守中是醫院的董事，屬於非醫事人員，且在今年二月初就已通報給中央疫情指揮中心，媒體向陳宗彥確認。陳宗彥低調表示，有關振興醫院的部分，指揮中心會就台北市地方政府的報告送來後，再詳細去做審視。