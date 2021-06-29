高力國際今（29）日公布最新出爐的2021年第2季商用不動產市場及土地市場季報，結果顯示，2021年上半年全台土地交易總額飆出鉅量，高達1248億元，是去年同期的74％，創下歷年同期第三高紀錄；不過展望下半年，由於變數增加，預期熱絡局面恐將變盤。

高力國際調查，今年上半年在景氣擴張的支持下，建商持續買入土地原料、製造業也積極布局擴廠，都是促使土地交易持續熱絡的主因。不過，在新稅制上路及疫情的負面干擾下，下半年能否維持熱絡買氣則需持續觀察。

高力國際研究部董事梁儀盈表示，上半年的土地交易總額中，建商仍是最積極的一群，貢獻了939億元（約佔總交易的75％），其中又以商業區為大宗，總計有515億元。

尤其有建商看好近兩年廠辦需求增加，而積極購入工業地，包括國揚建設以18.56億元買下新北市土城區忠義段土地，以及京城建設斥資33.82億元購入台南市仁德區土地要興建科技園區。除了建商以外，有另外2成5的需求來自於製造業與食品業因應擴廠而買進工業地，以及壽險業者因預備作為倉儲物流使用而買入工業地。

高力國際統計上半年前十大土地交易案，總金額達445.1億元。

其中有五筆交易係透過標售方式取得，標售的交易額達225.8億元，包括兩筆台中市水湳經貿園區土地、兩筆台中烏日高鐵站區土地，以及一筆新北市三重區住宅土地。

另外，興富發建設在十筆交易中，便包辦四筆，合計以185.5億元，買進新莊副都心、龜山A7重劃區、台中七期等，共計約7902坪土地；似乎央行信用管制及新稅制並未影響其上半年的獵地意願。

展望2021年下半年的土地市場，高力國際董事總經理劉學龍表示，面對三級警戒不知何時能夠解封，以及房地合一2.0、實價登錄2.0等新政同步上路，預期身為獵地大戶的建商，購地態度，可能會更謹慎保守。

劉學龍表示，五月份的全台土地交易量還有189億元，但進入六月後，土地交易額僅剩下91億元。事實上經濟活動的受限除了造成民眾恐慌及悲觀心態，若遲遲未能解封將直接影響民眾所得收入，即便央行現在的低利率仍能成為支撐力之一，但購屋行為勢必轉趨保守，住宅交易量勢必萎縮，連帶影響下半年的土地交易動能。

不過，劉學龍提到，在這樣的疫情負面干擾下，雖然延緩投資決策與謹慎投資行為是必然的，但以高力國際在上個月所發布的投資人問卷調查報告為例，土地仍屬於最重要的不動產開發要素，多數的投資人仍看好長期儲備土地的策略，因此他也認為應該趁這個危機的期間，加速調整土地資產的組合才對。