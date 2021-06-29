韓國電影《熔爐》教職員性侵案件真實在台灣發生，4年前在新北市兒少安置機構擔任輔導員的練姓男子，利用利用在機構中留守過夜的機會，猥褻3名少年，最高法院維持原審判決，認定練男犯後態度不佳、不容輕縱，依對於未滿14歲男子猥褻罪判囚4年定讞。

由孔劉主演的電影《熔爐》，描述教職工性侵學生的醜聞，電影在韓國不僅創下票房紀錄，並引響深遠，讓南韓相關案件重審並間接導致《熔爐法》的產生。

在台灣發生的案件是兒少安置機構，是協助收容安置由社政單位、法院轉介之兒童、少年，其中多為家庭功能不足、曾遭受重大嚴重身體或精神不當對待，練男從2015年到2017年間在此擔任生活輔導員，卻趁機猥褻安置少年。

練男明知A男、B男、C男都未滿14歲，且A男、C男領有輕度身心障礙證明，他未善盡職責以保護、協助各該少年之健全成長，竟利用在機構中留守過夜之機會，與A男、B男、C男在值班室同睡一床，而對其3人猥褻行為。

台北地方法院認定練男觸犯15罪，判決執行4年10月，台灣高等法院認定練男性侵3名少年、觸犯6罪，法官斥責他犯後一再飾詞掩飾犯行，未見悔意，迄未與被害人或其家屬和解，犯後態度不佳，不容輕縱，判囚4年，上訴後，最高法院駁回確定。