國際醫學期刊《刺胳針（大陸譯：柳葉刀）─感染病學》29日線上發表了全球首個關於3-17歲人群接種新冠不活化疫苗的臨床安全性和免疫原性資料。大陸澎湃新聞報導，此次來自中國的研究結果，支持3-17歲兒童及青少年使用3ug（0.5ml）劑量的新冠疫苗接種，與目前成人接種大陸科興新冠不活化疫苗的劑量一致。

這項研究作者是北京科興中維總經理高強等人，論文發表的題目為《不活化新冠疫苗克爾來福在健康兒童和青少年中的安全性、耐受性和免疫原性：一項隨機、雙盲、對照的Ⅰ／Ⅱ期臨床試驗》。

報導稱，儘管該研究將對受試者進行至少1年的隨訪，但目前長期的安全性和免疫應答資料，尚未獲得。此外，由於這項研究受試者人數較少，不能得出強有力的統計學結論，對結果的解釋應持謹慎態度。

研究結果顯示，按照相同的免疫程序接種2劑中劑量疫苗，兒童和青少年的免疫應答優於在18-59歲成人和60歲以上老年人。這為北京科興中維公司研製的新冠不活化疫苗克爾來福在兒童及青少年中進一步的研究和免疫接種策略提供了資料支持。

目前，大陸已批准國藥中生北京所和北京科興中維公司研製的不活化新冠疫苗在3-17歲年齡組人群中的緊急使用。孩子接種新冠疫苗打多少劑量疫苗在3-17歲人群中的安全性和有效性如何，這些問題在新冠疫苗的臨床試驗研究中都能找到答案。

該研究是在中國河北省贊皇縣3-17歲健康兒童和青少年中開展的一項臨床試驗。

研究顯示，2020年10月31日至12月2日期間，72名受試者被納入Ⅰ期臨床研究；2020年12月12日至12月30日期間，480名受試者被納入Ⅱ期臨床研究。

研究指出，兒童和青少年的免疫反應高於在18-59歲成人和60歲及以上老年人按照相同免疫程序接種兩劑次3ug疫苗後28天的研究結果（GMT分別為44和42）。年齡在疫苗誘導的抗體反應中起著重要作用，在其他的一些疫苗中也已被證明隨著年齡的增長抗體反應會降低。

報導稱，該研究同時也存在一些局限性。論文指出，T細胞反應在新冠感染中發揮重要作用，儘管在其他相關研究中已經對T細胞反應進行了探索，但本項研究並沒有對此進行評估。這項研究的受試者數量較小，且所有受試者均為漢族，有必要在其他地區開展更大規模、並涉及多種族人群的研究。