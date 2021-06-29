西班牙門將Unai Simon開場20分鐘就送出烏龍球。（路透）

歐國盃16強戰，西班牙、克羅埃西亞踢得旗鼓相當，雙方正規賽結束3比3平手，西班牙延長賽攻進兩球，終場以5-3獲勝。這場大戰合計踢進8球之譜，包括西班牙18歲中場佩德里(Pedri)的一顆烏龍球，他是歐國盃史上淘汰賽最年輕的先發球員。

開賽第20分鐘，佩德里忽然從中場把球回傳，力道相當大，西班牙門將西蒙(Unai Simon)居然只微微抬腳，沒能把球擋下，眼睜睜看著球滾進自家球門。雖是佩德里的失誤，西蒙的漫不經心也難辭其咎。本屆的歐國盃可說是一場「烏龍大賽」，目前出現多達9顆烏龍球。

西班牙自2012年起在淘汰賽階段就沒有進過球，沒想到第一顆就是烏龍。還好邊鋒薩拉比亞(Pablo Sarabia)第38分鐘攻進一球，上半場1比1平手。

下半場西班牙展開猛攻，在第75分鐘攻進第3球，取得3比1領先。沒想到克羅埃西亞在最後關頭包括傷停補時攻進兩球，將比賽拉入延長。西班牙用盡最後力量，延長賽再進兩球獲勝。

西班牙後衛阿茲皮利奎塔(Cesar Azpilicueta)說：「天哪，有夠辛苦，但是今天我們擊退了世足賽第二名的球隊（克羅埃西亞）。」西班牙是史上首支在歐國盃連續兩戰攻進5球的隊伍，前一場他們5-0擊敗斯洛伐克。克國隊長莫德里奇(Luka Modric)說：「延長賽我們錯失兩次很好的機會，無力挽回戰局。」另一頭的瑞士同日演出驚奇逆轉擊敗法國，成為西班牙在8強戰的對手。