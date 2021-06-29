美系外資針對立積(4968)表示，受到WiFi SoC在第三季將持續面臨嚴重的供應緊張，恐影響到對立積WiFi FEM的拉貨，故維持立積加碼評等、目標價588元。

美系外資表示，根據調查顯示，WiFi SoC在第三季將持續面臨嚴重的供應緊張，在目前的情況下，客戶不需要拉入其他組件，其中包括前端模塊WiFi FEM，故恐對立積造成影響，維持立積評加碼評等、目標價588元。

美系外資表示，現階段在WiFi SoC供應持續緊張下，看到對立積會有兩個影響，首先，恐影響到立積第三季營收表現，預計立積第三季營收將與第二季持平、年增則為中高個位數，再者，依照現在供應鏈調查顯示，部分WiFi組件正處於更高的庫存水平，而立積在分銷商處的 WiFi FEM是略高於兩個月(過去多為1.5個月)，故立積業務動能何時恢復，主要要關注的是博通的WiFi SoC交貨時間，如果博通SoC在第四季或明年第一季出貨，則相信立積應該也可以恢復。