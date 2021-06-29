臺企銀(2834)因應高齡化及少子化社會來臨，銀髮需求日益增加，並響應金管會信託2.0「全方位信託」推動計畫，宣布將不動產結合安養信託，推出「留房養老」信託服務，發展創新安養信託型態，以照顧高齡者生活需求。

臺企銀多年來透過各種場合與管道，提供民眾信託業務諮詢及服務。考量臺灣房屋自有比率高，且民眾可能持有不只1間房，為協助高齡長者解決資產配置煩惱，及早進行信託規畫，臺企銀對此推出「留房養老安養信託」服務。

臺企銀說明，「留房養老安養信託」服務為高齡者將自有房屋出租，並將房屋產權及租金交付信託，由銀行管理及運用。銀行依照高齡者生活照顧需求，定期撥付生活費及醫療費，未來若高齡者入住安養機構，可由銀行直接將費用支付安養機構。

臺企銀表示，藉由該信託方案，民眾不僅可避免房屋產權與資金遭到不當挪用及濫用，也不用擔心產權、資金管理等細節處理問題，且最終仍保有房產所有權，達到財產安全效果，房屋將來可留給後代子孫，讓資產順利傳承。

臺企銀指出，此次推出「留房養老安養信託」除了響應政府政策另有特別契機，為分行同仁一次主動拜訪中小企業主時，得知客戶有意委託專業單位管理房產、出租給公益團體，使公益團體毋庸面臨尋覓場所不易等困擾，並藉由租金達成個人養老兼做公益的規畫。

臺企銀持續致力推廣「高齡者及身心障礙者財產信託業務」，連4年績效優良並獲金管會肯定。面對客戶需求，臺企銀對此立即客製化相關方案，在促進信託業務發展同時，除完成客戶心願，亦為公益盡一份心力。

臺企銀亦持續推動信託2.0計畫，由副總經理召集成立「臺企銀信託2.0全方位信託業務發展推動計畫工作小組」，跨部門整合內部資源，發揮各部門協同合作綜效。未來將持續創新，為人口及屋齡老化2大國安問題提供整合性服務，提供符合大眾生活的全方位信託服務。