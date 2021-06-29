2021年上半年在景氣擴張的支持下，建商持續買入土地原料、製造業也積極布局擴廠，都是促使土地交易持續熱絡的主因。據高力國際最新發布2021年上半年全台土地投資調查報告顯示，2021年上半年全台土地交易總額達1248億元，歷年同期第三高。不過，在新稅制上路及疫情的負面干擾下，下半年能否維持熱絡買氣則需持續觀察。

針對下半年的土地交易情況，面對三級警戒不知何時能夠解封，以及房地合一2.0、實價登錄2.0等新政同步上路，高力國際董事總經理劉學龍認為，身為獵地大戶的建商態度可能會更謹慎保守。他指出五月份的全台土地交易量還有189億元，但進入六月後，土地交易額僅剩下91億元。事實上經濟活動的受限除了造成民眾恐慌及悲觀心態，若遲遲未能解封將直接影響民眾所得收入，即便央行現在的低利率仍能成為支撐力之一，但購屋行為勢必轉趨保守，住宅交易量勢必萎縮，連帶影響下半年的土地交易動能。

高力國際研究部董事梁儀盈指出，上半年的土地交易總額中，建商仍是最積極的一群，貢獻了939億元(約佔總交易的75%)，其中又以商業區為大宗，總計有515億元；特別的是也有建商看好近兩年廠辦需求增加而積極購入工業地，包括國揚建設以18.56億元買下新北市土城區忠義段土地，以及京城建設斥資33.82億元購入台南市仁德區土地要興建科技園區。除了建商以外，有另外2成5的需求來自於製造業與食品業因應擴廠而買進工業地，以及壽險業者因預備作為倉儲物流使用而買入工業地。

高力國際統計上半年前十大土地交易案，總金額達445.1億元，其中有五筆交易係透過標售方式取得，標售的交易額達225.8億元，包括兩筆台中市水湳經貿園區土地、兩筆台中烏日高鐵站區土地，以及一筆新北市三重區住宅土地。另外值得注意的是，興富發建設在十筆交易中便包辦四筆，合計以185.5億元，買進新莊副都心、龜山A7重劃區、台中七期等，共計約7902坪土地；似乎央行信用管制及新稅制並未影響其上半年的獵地意願。