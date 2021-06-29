高雄崔姓女子27日晚間在三民一分局哈爾濱派出所旁拍攝全裸照，放在個人推特引發軒然大波，事後她被掀出曾在台中街道、旅館內走道、知名燒肉店門口均拍下裸照，事後警方查出照片的拍攝者竟是1名台中大甲分局員警；大甲分局做出懲處，除遭記1大過，還要求其歸建保四總隊，今年年終考績列為「丙等」，沒有考績獎金也需加強輔導，他對此向長官坦言相當後悔。

該崔姓女子平時作風大膽，曾在台中多處公開場所拍攝全裸照，而幫她拍攝的男子身分遭曝光，竟是台中大甲分局1名員警；台中警方得知後相當震驚，表示該員警外型斯文，去年1月從警專特考班畢業，7月實習期滿分發到保四總隊，隔月即支援大甲分局偵查隊。

爆乳女王不少照片的拍攝者竟是1名台中大甲分局員警，該員警事後遭警局記1大過，年終考績會列為「丙等」，他對此坦言相當懊悔。（翻攝自推特）

警方表示，該名員警平時負責校園安全守護，個性內向，不太與同仁有太多互動，過去1年來表現平平，分局獲悉後，立即要求從嚴處分，召開評議會將林員記1大過處分，並列為輔導對象，也要求其迅速歸建保四總隊。警方表示，該員社會經驗不深，原本只是想替崔女拍照留念，沒料到對方會PO上網路。

該員警事後坦承，並表示自己從未交過女友，和崔女是在推特上認識，沒想到引發如此大的風波，因為記1大過，年終考核就會成丙等，不但沒有考績獎金，也會被列為輔導對象加強考，他坦言相當後悔。