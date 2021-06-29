60歲「歌神」張學友日前替2020東京奧運獻唱粵語主題曲《堅持的意義》，用行動支持運動員，最近又被爆出以港幣4.3億元（約台幣15.6億元）兜售香港淺水灣的豪宅，比當初購入的價格多出8倍，得到「樓神」的新綽號。

張學友出道多年賺進大筆財富，秉持有錢就買房的原則，再加上太太羅美薇協助理財，身價相當可觀，根據港媒《東網》報導，張學友看準香港房市熱，開價4.3億港元售出淺水灣怡峯的一間豪宅，總金額創該區最新高；同時傳張學友一家搬到南區另一棟豪宅，面積共4655平方呎(約1400坪)，有4個車位。

報導指出，張學友的名下至少還有5棟房子，總價粗估超過港幣8億元（約台幣29億元），他從90年代開始熱衷買房，每間幾乎都賺錢，如果全部都租人，每個月收到的租金預估高達破1百萬港幣（約台幣3640萬元），對小老百姓來說已是財富自由。

張學友似乎特別喜愛南區的豪宅，像是淺水灣怡峰、渣甸山愉富大廈與淺水灣道Pethouse B等，而且他都一口氣付清，沒在貸款，包括這次出售的淺水灣怡峰。除了房產投資，張學友還有投資工廈，2017年以1380萬港幣（約新台幣4950萬）買下柴灣百樂門大廈中層的兩個物件。

事實上，張學友曾嘗過投資失利的苦頭，2008年入股雷曼兄弟損失不少錢，傳因此要復出演藝圈，對此他2013年對外表示，雷曼兄弟只占投資總額的百分之二，沒有外界想像的損失慘重。