【旅奇傳媒/記者-張偉浩】台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍表示，921大地震及桃芝颱風讓南投的觀光沉寂多時，當時接下家族事業明山森林會館的林志穎，在家族認知革命下，灑下了夢想的種子，與文創夥伴合作，從打造一條日式商店街開始，說溪頭的歷史，紀念創辦人林贍（又名松林勝一），其後妖怪村正式在園區內掛牌，搞怪、創新、創意成功吸引許多觀光客，也翻轉了溪頭的觀光。

2018年本會基於為觀光產業與學術界搭建交流平台的構想，得到上海商業儲蓄銀行文教基金會的支持，共同執行「觀光人生」系列講座，分享資深經理人的經驗，鼓勵優秀青年學子投入觀光產業。在嘉義大學EMBA的演講，就邀請到林志穎先生分享充滿精采逗趣的「妖怪人生」，講述如何憑藉不輕易放棄及不斷突破新話題，結合在地人文與歷史為根基，採用主題式經營模式，顛覆傳統，開發新商機，成功吸引海外旅遊業者專程來台朝聖，獲得全體師生的滿堂彩！

人生從不循規蹈矩的林志穎，再度發揮無限創意，以南投溪部老家反璞歸真純淨的大自然山林，加上充滿西部復古的文化旅遊創意，結合當前帳篷野營戶外旅遊潮流，成立好呆庄，為疫後旅遊開創新風潮。相信在林庄主擅長的文創理念經營下的「好呆庄」，也將提供南投溪頭、竹山及鹿谷旅遊廊帶全新旅遊線路及體驗，達到共好共榮的經營目標。

▲台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍。 圖：旅奇周刊／提供

庄主林志穎活用文化創意、產業共好

打造返璞歸真的好所在 完善溪頭、竹山、鹿谷旅遊廊帶

南投縣為台灣知名觀光大縣，歷經921大地震的洗禮，重建之路上讓很多景點蛻變，其中，在林志穎率領團隊整頓下，以結合創新的文化經營理念塑造全新旅遊魅力的「妖怪村」，絕對值得成為借鏡的典範，不但讓溪頭旅遊與文創產業畫上等號，更讓地震而沒落的溪頭躍上國際、旅客年輕化，甚至造成業界效仿的風潮！近期更符合當前後疫的旅遊趨勢，創立「溪部好呆庄」，擘畫旅遊廊帶的概念，延伸旅遊溪頭週邊地區，讓群體共榮、共好！

▲入口處就有可愛復古的汽車與西部風格的大門。 圖：溪部好呆庄／提供

不循規蹈、不按牌理 打造疫後戶外旅遊新風潮

13年前林志穎接下家族事業明山森林會館，在家族認知革命下打造「妖怪 村」景點，曾經創下每年吸引約200萬人次旅客紀錄。

溪頭在林志穎不按牌理出牌的文創風格、處處可見貼近年輕人的旅遊思維之下，吸引廣大的旅客潮，也是台灣少見以在地人文發展與創意形象全新打造的景區。幾乎每年春節或連續假期，聯手溪頭森林園區都能吸引近15萬人次造訪，車陣綿延近10公里，更名列交通部觀光局「春節熱門旅遊易塞車路線」的第二位，相當炙手可熱。

2020／3月林志穎、林怡鳳夫婦，轉換跑道，以不同往的風貌，重新在溪頭山幽水靜的溪谷旁打造特色度假民宿「溪部好呆庄」，他的不循規蹈矩、與眾不同的經營理念與孜孜不倦開創的精神，想為疫後戶外旅遊風潮再創一個新的旅遊品牌。

▲（左）溪部好呆庄庄主林志穎、庄主夫人林怡鳳。 圖：溪部好呆庄／提供

一起來溪部好好發呆 享受返璞歸真、投身山林

溪部好呆庄庄主林志穎表示，南投溪頭「溪部好呆庄」位在溪頭與杉林溪的縣道151旁道路之間，是溪頭入口的第一站，海拔約高900公尺，為溪頭海拔較低之景點，用西部牛仔的氛圍，設計可愛的豬鼻警探、馬車、木屋、帳篷，甚至點綴復古汽車、加油站、橡木桶等元素，營造美國西部整體風格，旅客年齡層廣及至親子、三代同堂，無論是什麼族群的旅客都能輕鬆到訪。

取名為「溪部」的原因很簡單就是園區緊鄰溪邊，旅客再此住宿就能聽見潺潺的流水聲，或是享受沁涼的溪水；而「好呆庄」的命名則是來自於小兒子— 林清皓， 可愛討喜的模樣常常被長輩們戲稱「好呆（台語笨傻的意思）」，但其實也隱喻著希望旅客，可以跟小孩子一樣返璞歸真，投身山林，忘卻塵囂的意境。

▲緊鄰溪谷，猶如天然的冷氣，清涼消暑。 圖：溪部好呆庄／提供

溪谷露營拖車、帳篷野營 疫後投身山野好選擇

庄園以西部結合溪部為主軸構想，可以欣賞山林美景外其旁邊溪流的優勢，適合旅客辦理聚會活動、夜宿、車聚、親子日活動等，庄園遇到如寒暑假時或相關季節時，更有專為住宿體驗之遊客辦理相關季節活動。像是冬、春天可以挖春筍、冬筍之外，夏天則有年輕旅客喜歡的溯溪活動，以及賞螢季的賞螢，讓人沉浸在大自然之中。

▲多樣的住宿選擇能讓家族同遊舉辦主題派對。 圖：溪部好呆庄／提供

▲庄主林志穎帶著家人體驗溯溪的樂趣。 圖：溪部好呆庄／提供

即使是露營初學者或是想與親朋好友來一場野宿的偽露營也無須擔心，可以盡情享受和大自然合為一體的奇妙滋味庄園，並提供餐飲、咖啡、住宿、夜宿馬車帳篷、露營車體驗等多重選擇。林志穎強調，疫情趨緩之後，旅客最想要的就是奔向人煙稀少的戶外活動，無論是露營拖車、帳篷野營，都是非常好陶冶身心靈的好去處。

▲象徵西部拓荒的馬車也搖身一變主題性的住宿區。 圖：溪部好呆庄／提供

▲馬車外設有露天陽台，讓旅客畔著溪流好好發呆。 圖：溪部好呆庄／提供

好呆庄成為地方旅遊亮點 吸引旅客多日旅遊

回到父親的發展基地鹿谷鄉和雅老家，打造「好呆庄」民宿露營區，內部設計承襲林志穎的創意想像，成功吸引旅客目光，但面對這波疫情重創觀光產業，無疑是現階段一大挑戰。從中央、地方至企業都應一起面對共度難關，他也思考如何於疫情趨緩後，什麼樣的旅遊路線才能讓人耳目一新？南投觀光旅遊之路才能走得長遠。

林志穎指出，不只溪頭好，也要整個南投都能共好，因此自己有個願景，就是希望能夠帶狀帶動竹山、鹿谷地區的旅遊廊道，讓旅客不只來溪頭，更能順遊其他地區，因此起心動念開始創造小景點，吸引旅客多點旅遊，留住旅客多日住宿，就像是埔里延伸清境農場的旅遊路線，增添消費者再訪、重遊的誘因，讓旅客對於南投總是充滿旅遊憧憬。這也是曾擔任南投縣觀光產業聯盟協會理事長的寶貴經驗，無私共榮共好，更充滿了濃濃的西部（溪部）拓荒精神。

▲雖然沒有西部荒漠，但有大片的竹林，相當清淨。 圖：溪部好呆庄／提供

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