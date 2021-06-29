微軟（Microsoft）於本月24日正式對外宣布下一代作業系統Windows 11。對於當前使用Windows系統電腦的使用者來說，除了關心新功能之外，當然對於新系統的釋出日期最為關心。微軟先前僅指出將在2021年底釋出Windows 11，而根據微軟內部團隊的對話，還有先前釋出的Windows 11官方圖片來看，Windows 11極有可能在10月20日正式釋出。

《The Verge》報導，微軟先前在Windows 11發表之際，官網釋出的多張圖片中，包含系統顯示的日期、或是與行事曆相關的日期，都恰巧壓在10月20日（不過也有官方圖片將相關日期壓在10月6日）。而在微軟Surface工程師Stevie Bathiche與微軟首席產品長 Panos Panay的Teams對話中，前者則是表達「已等不及來到10月了」（can’t wait until October），被解讀為暗示Windows 11將在10月份釋出的證據之一。

系統日期中提到2022年10月20日的Windows 11官方圖片。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）
系統日期中提到2022年10月20日的Windows 11官方圖片。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）
系統日期中提到2022年10月20日的Windows 11官方圖片。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）
系統日期中提到2022年10月20日的Windows 11官方圖片。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）
微軟Surface工程師Stevie Bathiche在與微軟首席產品長 Panos Panay的對話中，暗示等不及10月，被解讀為Windows 11將在10月份推出的證據之一。（摘自The Verge）
微軟Surface工程師Stevie Bathiche在與微軟首席產品長 Panos Panay的對話中，暗示等不及10月，被解讀為Windows 11將在10月份推出的證據之一。（摘自The Verge）

根據微軟公佈的資訊，Windows 11包含幾大特點：（1）「開始鍵」位居螢幕中央； （2）「多工處理」性能提升；（3）首次支援Android；（4）解鎖遊戲功能；（5）建構更開放的生態體系。

根據微軟說明，最先可以體驗到Windows 11的方法，就是新系統將會在2021年底搭載於新款PC之中；微軟將預計自2021年至2022年微軟將陸續向符合硬體規格條件的Windows 10裝置，推送更新，可免費升級。想知道自己的電腦是否可升級到Windows 11，可以至 Windows.com 下載 PC Health Check 應用程式，或者至微軟官網確認Windows 11最低硬體規格需求

文章來源：Microsoft keeps hinting at an October release for Windows 11
微軟發表Windows 11 年底符合資格Win10設備即可升級
微軟Windows 11問世 歷代系統見證時代眼淚
#Windows 11 #作業系統 #升級 #微軟