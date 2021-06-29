微軟（Microsoft）於本月24日正式對外宣布下一代作業系統Windows 11。對於當前使用Windows系統電腦的使用者來說，除了關心新功能之外，當然對於新系統的釋出日期最為關心。微軟先前僅指出將在2021年底釋出Windows 11，而根據微軟內部團隊的對話，還有先前釋出的Windows 11官方圖片來看，Windows 11極有可能在10月20日正式釋出。

《The Verge》報導，微軟先前在Windows 11發表之際，官網釋出的多張圖片中，包含系統顯示的日期、或是與行事曆相關的日期，都恰巧壓在10月20日（不過也有官方圖片將相關日期壓在10月6日）。而在微軟Surface工程師Stevie Bathiche與微軟首席產品長 Panos Panay的Teams對話中，前者則是表達「已等不及來到10月了」（can’t wait until October），被解讀為暗示Windows 11將在10月份釋出的證據之一。

系統日期中提到2022年10月20日的Windows 11官方圖片。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）

系統日期中提到2022年10月20日的Windows 11官方圖片。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）

微軟Surface工程師Stevie Bathiche在與微軟首席產品長 Panos Panay的對話中，暗示等不及10月，被解讀為Windows 11將在10月份推出的證據之一。（摘自The Verge）

根據微軟公佈的資訊，Windows 11包含幾大特點：（1）「開始鍵」位居螢幕中央； （2）「多工處理」性能提升；（3）首次支援Android；（4）解鎖遊戲功能；（5）建構更開放的生態體系。

根據微軟說明，最先可以體驗到Windows 11的方法，就是新系統將會在2021年底搭載於新款PC之中；微軟將預計自2021年至2022年微軟將陸續向符合硬體規格條件的Windows 10裝置，推送更新，可免費升級。想知道自己的電腦是否可升級到Windows 11，可以至 Windows.com 下載 PC Health Check 應用程式，或者至微軟官網確認Windows 11最低硬體規格需求。