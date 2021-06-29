女星伊能靜是演藝圈的美魔女代表，保養有術的她，擁有一張凍齡高顏值和前凸後翹的身材曲線，加上伊能靜近期在陸綜相當活躍，也讓她人氣居高不下，而伊能靜近日就被網直擊現身上海迪士尼，在網友視角下的伊能靜，一張精緻小臉、五官和膚質全曝光，伊能靜53歲高顏值超不科學。

伊能靜被網直擊帶著4歲女兒「小米粒」現身上海遊樂園，母女到劇院欣賞演出，伊能靜也被拍下一系列照片，只見伊能靜放下一頭長髮、大方露出整張臉，伊能靜隨興地用髮夾整理頭髮，不論是手托下巴、坐在沙發上看表演，伊能靜的身形和顏值都和螢幕上差別不大，她的精緻臉蛋相當吸睛，網友還特別放大鏡頭拍照，伊能靜肌膚白嫩、光亮，五官立體，一張小臉相當俏麗，整體狀態極佳。

野生伊能靜被拍，她的顏值和膚質狀態都很不錯。（圖／取材自鳳凰網娛樂微博）

伊能靜在路人鏡頭下依舊高顏值，凍齡有術的她，沒讓歲月留下痕跡，完全看不出伊能靜已經53歲，其實伊能靜對自我身材要求嚴格，駐顏有術的她也曾大方分享凍齡撇步，如盡量不喝冰冷飲料跟食物、泡澡促進代謝、每天花時間運動健身等等，才能維持完美狀態。

由於伊能靜近期在陸綜相當活躍，不論是選秀《乘風破浪的姐姐》、夫妻與婆媳主題《婆婆和媽媽》、親子類型《我的小尾巴》、媽媽回歸職場節目《上班啦媽媽》等，她都能屢次引發話題維持超高人氣。