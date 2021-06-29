國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃今（29）日向IMF執董會宣布，提議任命李波出任副總裁一職，自2021年8月23日起生效。李波現任中國人民銀行（大陸央行）副行長，他將接替IMF現任副總裁張濤職位，張濤將於8月22日卸任。

在提議任命李波的聲明中，格奧爾基耶娃表示，李波在中央銀行和法律方面擁有豐富的經驗。在他供職於中國人民銀行的14年間（2004年至2018年），李波先後在條法司、貨幣政策二司、貨幣政策司擔任副司長和司長。他曾在國有商業銀行改革、反洗錢立法、宏觀審慎政策框架構建等改革和政策的設計、實施中發揮了積極作用。2021年4月，李波重返中國人民銀行，擔任副行長。

李波還曾在大陸多個公共部門任職，包括：2018年至2019年，任中華全國歸國華僑聯合會副主席；2019年至2021年，任重慶市副市長，分管金融發展和監管、對外貿易和吸引外資等工作。

李波本科就讀於中國人民大學，並擁有波士頓大學經濟學碩士學位、史丹佛大學經濟學博士學位和哈佛大學法學院的職業法律博士學位。