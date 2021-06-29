新竹市北區是僅次於東區的交易熱區，有巢氏房屋依據實價登錄資料，統計2020年4月至2021年3月中古屋交易，發現北區「武陵路」、「經國路二段」最夯，1年來路段交易筆數就分別有146、84件，住宅均價仍可見到1字頭，房價十分親民，房市潛力十足。

永慶不動產新竹竹光加盟店店東黃煜均指出，「武陵路」是新竹市重要的東西向道路，與台68快速道路並行，可直達科學園區，加上預計2022年完工的公道三新闢道路工程，帶動交通運輸更加便利，周邊鄰近湳雅大潤發商圈，各式餐飲店家聚集，擁有舊社國小、光華國中完整學區，生活機能佳，一直是當地商圈發展核心。

「武陵路」各式餐飲店家聚集，生活機能佳，是當地商圈發展核心。(圖/永慶不動產新竹竹光加盟店提供)

分析「武陵路」房市表現，黃煜均指出，最受歡迎的總價帶是900~1200萬元2~3房車，並以屋齡15~20年大樓為主力，每坪18~22萬元；屋齡10年內大樓每坪均價約在25萬元左右。中古公寓產品交易量較少，屋齡約在35~40年，每坪12~13萬元，因多數屋齡老舊、屋況不佳，民眾須將裝修設計費用也納入購屋預算。

「武陵路」指標社區有「德安家康」，主推3~4房大坪數產品，屋齡僅12年，高樓層規劃樓中樓，提供格局多樣變化，每坪單坪價約在20~22萬，總價則在1300萬起買含車位3房。黃煜均也推薦鄰近大潤發商圈的「荷蘭村」，分A、B、C三區，共約2476戶，屋齡約23年，規劃2~5房、選擇多元，每坪單價22~24萬元，總價約500~1300萬元，

喜歡新穎環境的民眾，黃煜均建議可往「武陵路」開車5分鐘的金雅重劃區找尋，區內都是預售屋、新成屋，大樓每坪約25萬元起，總價1100~1300萬可買含車位3房。透天產品規劃不多，以地坪22~23坪、建坪60~70坪產品為主力，總價約2000萬元左右。金雅重劃區知名建案有鴻柏建設「拾光」，每坪單價約在25~27萬元，總價1200~1400萬元買含車位3房。

金雅重劃區環境新穎，開車5分鐘至「武陵路」。(圖/永慶不動產新竹竹光加盟店提供)

至於北區的另一條熱門路段「經國路二段」，黃煜均分析，連接多條主要幹道，行經經國路一段及三段，可連接中華路，往北可到新竹縣竹北市，南至新竹市香山區，交通四通八達，附近為經國路生活圈，日常採買便捷，超市、傳統市場、商家相當多，食衣住行育樂完善。

黃煜均指出，「經國路二段」屬於舊市區生活圈，新推建案不多，以巷弄內透天為主力產品，屋齡約在40年，主要規劃地坪20~25坪、總價1200萬元，若規劃透天店面，總價則約2500萬元，因這些透天屋齡老舊，建議消費者也需將裝修費用作為購屋預算考量。至於電梯大樓產品，屋齡約20~30年，每坪18~20萬元；公寓屋齡35~40年，每坪12~13萬元。

「經國路二段」交通四通八達，日常採買便捷。(圖/永慶不動產新竹竹光加盟店提供)

「經國路二段」也有許多轉手率高的指標社區，黃煜均舉例，如新成屋「經國錄」，規劃76戶，設計2~4房，2房總價約在700萬、3房約1000萬，吸引小家庭目光。另外也有投資、置產皆宜的「四季悅舍」，每坪約25~28萬元，1~2房總價約在300多萬至400多萬元之間，屋齡約13年、享社區管理，月租金行情可達1萬5000~1萬8000元，投資報酬率相當高，相當吸引許多包租公、包租婆置產出租給小家庭。

除了「四季悅舍」，黃煜均表示，想投資兼置產的民眾也可考慮「經國豔」，屋齡約12年，每坪25~28萬元，規劃1+1~4房，產品選擇多元，400多萬元起即可入手。

【專家意見】

永慶不動產新竹竹光加盟店店東黃煜均

永慶不動產新竹竹光加盟店店東黃煜均。(圖/永慶不動產新竹竹光加盟店提供)

北區雖為舊有商圈，物件屋齡較高，但就生活條件、便宜房價來說，確實吸引力非常強，近幾年吸納許多外地來竹科工作的首購族買房，主力產品多為屋齡8~12年左右的大樓，以總價1000萬元上下的3房較受青睞。喜歡重劃區新穎環境的民眾，除了金雅重劃區可選擇之外，也可考慮福林重劃區，因靠近機場有限建等因素，主推1800~2200萬元的透天產品，適合退休族、換屋族購屋。

若預算較不足的小資族，「武陵路」、「經國路二段」巷弄內也有不少舊社區可選擇，同樣享有完善的生活機能，這些舊社區屋齡約30年，總價700~800萬元買3房，配置機械車位可買到1字頭房價。