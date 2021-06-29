詐騙集團也搭防疫列車 警：「線上筆錄」是騙人的把戲

疫情持續延燒，詐騙集團不打烊，搭上防疫順風車，佯稱警局推出「線上筆錄」，企圖以電話詢問基本資料，取得被害人的電話、帳戶金額、密碼等個資，日前一名許姓女子接獲詐騙電話，及時察覺異狀，將對話錄音，交由警局公布詐騙手法，北市警局提醒民眾，不要聽到「防疫」就被誤導，警察局沒有提供線上筆錄的服務。

北市警局，許姓女子日前接獲顯示「2331-3561」號碼的來電，以為顯示警察局總機代表號，就是警察打電話來，實則是詐騙集團以2類電信竄改號碼，誆稱當事人，身分遭到冒用，並由「陳國華」的警官來接手製作筆錄，且因應防疫政策，可免除民眾親赴派出所，直接以電話完成筆錄，並由假警官以電話詢問個資。

許女一度信以為真，聽從電話另一端說，只能單獨回答，不然會有洩密觸法，隨即將家中兒子趕出房間，兒子覺得事有蹊蹺，告訴母親將對話錄音，並提供給警方作為宣導，提醒民眾不要受騙。

北市刑警大隊表示，警察局總機電話用於民眾打電話到警局，用於受話，若警察撥打電話找民眾，絕不會顯示總機號碼，像是刑事局165反詐騙專線，決不可能顯示165。而且，警方從未提供「線上筆錄」服務，並強調詐騙手法翻新，若非疫情，民眾不易相信，詐騙集團假冒公務機關騙取民眾個資，再騙取畢生積蓄，是典型的「詐騙3部曲」。