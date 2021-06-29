屏東Delta印度變異株群聚及相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

屏東爆印度變異株Delta群聚，其中一名Delta確診者因身體不適，兩度去台南一間廟裡問事。讓醫藥粉專《MedPartner 美的好朋友》直呼，看了真的快昏倒。另外這波群聚案中還有人在隔離期間與鄰居串門子、和家人泡茶，也讓粉專大嘆，這簡直是不落實防疫的「負面教材大合輯」，並再次呼籲大家相互提醒，千萬不要因為確診數下降就鬆懈了。

醫藥粉專《MedPartner 美的好朋友》昨發文表示，先前確診Delta變異株的患者，竟然因為身體不適，跑去台南宮廟問事2次，身體不舒服不去診所或醫院看病，跑去廟裡幹嘛？「你11號那天去診所或醫院，事情就不會是現在這樣啦！」

粉專《MedPartner 美的好朋友》指出，這次屏東爆發印度Delta變異株的傳播鏈，真的是各種不落實防疫的「負面教材大合輯」。居家隔離還串門子、泡茶、共餐、跨縣市探親移動、生病不舒服搭白牌車跨縣市到宮廟問事2次。

粉專《MedPartner 美的好朋友》說，近日確診數持續下降但仍不可鬆懈，這只是眾多傳播鏈中的一條，且剛好被抓出來。如今不遵守防疫規定，心存僥倖群聚的人還是很多，只能說「大家真的要自律」。

粉專《MedPartner 美的好朋友》也說，現在的疫情中沒有明確感染源的個案還是有，病毒沒有腳，但卻能夠消遙自在到處跑都是因為有自由亂跑的人啊！如果發現身邊有人已經鬆懈了，一定要好好提醒他。

粉專《MedPartner 美的好朋友》透露，這次屏東的案例就是血淋淋的例子，心存僥倖的時候，多數人肯定都沒想到病毒就在自己身上或身邊，現在一定後悔莫及。