高雄市永安區新港社區合作社推出的「滿足好湯」，以石斑魚骨熬煮湯頭，鮮美濃郁，居家也要兼顧營養。(勞動部高屏澎東分署提供／林雅惠傳真)

料理包、防疫商品等，只要線上訂購即能宅配到家，讓你在宅自煮，安心防疫。(勞動部高屏澎東分署提供／林雅惠傳真)

疫情衝擊改變了生活型態，線上購物已成新常態，高雄市梓官區漁會參與勞動部高屏澎東分署輔導「多元就業開發方案」，將線上線下資源整合匯流，協助漁民推廣國產食材成立「漁夫鮮撈」電商平台，目前推出防疫限定特惠專區，讓民眾不用出門也能享用鮮撈美味。

高雄市永安區新港社區合作社推出的「滿足好湯」，以石斑魚骨熬煮湯頭，鮮美濃郁，居家也要兼顧營養；屏東縣來義鄉新來義部落發展協會成立的「部落蔬店」採產地直銷，宅配新鮮蔬菜。

此外，高雄市超越巔峰關懷協會在勞動部培力就業計畫支持下，從加強生產技術到建置行銷系統，創造癲癇患友就業機會，「閃電包子鋪」每一顆包子饅頭不僅營養好吃也包著他們的自信與成就感。

另有多元就業開發方案與培力就業計畫單位陸續推出美味小食與抗菌隨手皂、草本抗菌液等，讓防疫期間的宅時光既能享受美味也能安心防疫。

面對這波疫情，勞動部高屏澎東分署輔導「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」執行單位結合地方產業特色，開發多樣優質線上產品，推出新鮮食材、料理包、防疫商品等，只要線上訂購即能宅配到家，讓你在宅自煮，安心防疫。

勞動部高屏澎東分署長程泰運指出，為建立民間團體與政府部門合作關係，分署長期陪伴及輔導轄區地方團體藉由參與「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」發展地方產業，提供弱勢族群及失業者在地就業機會，並推動產業轉型，提升數位行銷能力，於疫情期間，再推出線上優質商品，透過多元單位的努力，讓大家看見優質產品與成果。

程泰運表示，分署透過推動具創意性、地方性及發展性之「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，促進在地產業發展，協助弱勢族群及失業者參與計畫工作，建立工作自信心與培養就業力，在參與單位持續努力下再推出優質產品，提供線上購物管道，歡迎大家用行動來支持非營利組織。商品資訊請上勞動部高屏澎東分署網站最新消息「防疫時代-在宅自煮特輯」(kpptr.wda.gov.tw)查詢。