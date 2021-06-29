Uber將於美國時間29日公布重返辦公室作業細節，據悉，Uber員工將獲許有一半的工作時間，可在辦公室以外的任何地方辦公，只要能完成交辦任務即可。

Uber這項尚未公布辦公計畫，內勤文職員工不需要整天都待在公司裡面，未來只需要一半時間在辦公室即可。

與其它企業不同的是，Uber辦公制度更彈性。舉例來說，很多公司都是每星期至少要進辦公室3天，Uber不一樣，員工可以這星期都待在辦公室，下星期全部都遠端工作不進公司。

4月時，Uber曾說從9月開始，員工每周最多可居家辦公兩天，剩下的3天基本上都是要到辦公室。目前看起來，很顯然地新舊規定大大不同。

對Uber來說，遠程作業是表示，員工可以在自己想要待的任何地方工作，包括家裡、甚至在度假勝地。Uber員工甚至還被鼓勵，每年有4個星期可以到家以外的地方遠端工作。

至於更多的訊息，美國時間29日Uber將會公布。