確認確診者的疫調「足跡」，台中市環保局立即在第一時間展開大清消，也設計出消毒地圖，公開讓民眾了解，在公共區域環境消毒的交通場站，設置鞋底消毒設施，更推出榮耀勳章激勵衝現場消毒的清潔隊員士氣，潔人員每日執行清消任務後，獲得一枚「防疫勳章」，貼於工作安全帽上，象徵守護家園的榮耀。

台中市環保局長陳宏益29日在視訊市政會議上專案報告「台中清消不間斷，斷絕病毒擴散機會」，疫調足跡有人避之不及，但清潔隊員跑第一線到場展開消毒，尤以人潮密集場域，戶外公共區域環境消毒，還規畫執行人潮密集地點的預防性消毒。

包括交通場站、百貨業、賣場、超市、商圈、傳統市場、大型公園、學校、洽公機關及醫療院所等重點區域，全力圍堵疫情擴散。

陳宏益說，因為與一般消毒不一樣，消滅病毒執行消毒作業前先進行消毒專業訓練，個人防護配備必備安全帽、面罩或護目鏡、口罩、工作服、防護衣、手套、安全鞋等，隨身消毒藥劑，提供隨行酒精、次氯酸水等隨時做好自我防護。

由於清潔隊員全身穿密不透風，環保局貼心購置運動飲料，補充消毒人員電解質，也採優先施打疫苗，保護自己。

陳宏益表示，環保局推出5055消毒法，室內環境勤消毒，病毒無處逃，將市售漂白水稀釋50倍，以抹布浸泡5分鐘，每5小時擦拭一次室內手部常接觸的物體表面，由於確診者約有80％家庭群聚感染，落實防疫新生活運動。

此外，首創消毒地圖，以人潮眾多地點為首要消毒重點，滾動式調整執行戶外公共區域環境消毒地點，還在車站設置鞋底消毒設施，讓旅客踩踏地墊後消毒，避免帶著病毒趴趴走，還動用無人機快速大面積清消。

陳宏益指出，為感謝清消人員，推出榮耀勳章激勵士氣，清潔人員每日執行清消任務後，獲得一枚徽章，擁有「防疫勳章」貼於工作安全帽上，象徵守護家園的榮耀。

防疫勳章以閃電為圖樣的貼紙設計，代表每當有清消任務時，清潔人員立即整裝出發執行消毒任務，如同閃電般迅速將病毒消滅的決心，未來也會在補休假，與提報環保署績優清潔人員獲優先入選機會。