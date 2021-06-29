聯合國人權理事會第47次會議當地時間28日舉行與暴力侵害婦女問題特別報告員互動對話，今年特別報告員向人權理事會提交的報告主題是「系統性和大規模性侵害是嚴重侵犯人權罪行」。中國、韓國代表均在發言中對日本在二戰中強徵慰安婦表達關切。

中國常駐聯合國日內瓦代表團蔣端公使指出，特別報告員在報告中提及，二戰期間日本軍隊在中國南京大規模性侵害和在多國強徵慰安婦等罪行，這些歷史事實鐵證如山，不容否認。但時至今日，日本仍有許多人企圖否認日本軍國主義侵略者犯下的南京大屠殺、強徵慰安婦等滔天罪行，否認甚至美化侵略歷史，這同樣是對受害國人民人權的嚴重侵犯，必會受到正義和良知的譴責。

中方再次敦促日方停止否認和美化侵略歷史，遵守國際人權義務，以誠實負責任的態度處理強徵慰安婦這一歷史遺留問題。

韓國代表表示，韓一直支持和幫助恢復二戰期間慰安婦的名譽和尊嚴，致力於將其慘痛經歷轉化為人類的歷史教訓。韓國認為，對受害者進行汙名化、讓肇事者逍遙法外，都是對受害者的再次加害，將加劇其痛苦。此類問題的解決方案必須以受害者為中心或以倖存者為中心。