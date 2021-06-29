台灣疫情嚴峻，根據國際最新防疫排名，台灣在53國中排第44名，防疫模範生形象破功。對此，台北市議員羅智強指出，先前因恨鐵不成鋼，才會罵「疫苗乞丐」，結果被1450洗版，如今外媒評比給了台灣44名，讓他不禁想問網軍們，準備好出征了嗎？

羅智強今（29）日在臉書表示，去年11月，台灣是防疫資優生，在《彭博》的「Covid韌性排行」光榮拿到第3名，但在「疫苗資源」這個指標上，《彭博》也打出了0分，警告台灣的疫苗政策；去年12月，台灣更是拿到第2名，但報導仍提及疫苗取得上尚有進步空間。

台灣疫情嚴峻卻面臨疫苗短缺。圖為接種疫苗現場畫面。（圖／本報資料照片）

今年5月，羅智強指出，台灣因為疫情爆發，一下子滑落至15名，疫苗接種率僅有0.1%，被評為最糟；而6月最新的評比，台灣正式跌落神壇，在53個受評比的經濟體中，只拿了第44名，可說是「最佳退步獎」。

羅智強說，去年《彭博》就警告台灣，還給了蔡政府的疫苗政策零分，結果疫情果然因為疫苗崩盤，慘跌成世界倒數，但無論人家怎麼給建議，這個政府總有數不清的護衛隊，用出征來打壓不同意見。

羅智強也提到，先前因為恨鐵不成鋼，罵蔡英文是疫苗乞丐，慘被1450洗版，現在《彭博》給了44名，直指政府採購疫苗不力，完全不給蔡英文面子，因此他想問，「網軍們，準備好出征《彭博》了嗎？」

對此，指揮中心副指揮官陳宗彥今日上午在記者會中表示，此次評斷的指標依據主要是看邊境開放為主，台灣在5、6月剛好遇到疫情爆發，因此在邊境開放有做一些管理和調整，相信這些指標都足以提供我們疫情、整體防疫措施及計畫，也都會有一些檢討跟改進。